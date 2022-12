A2: secondo match casalingo di fila e nuovo avversario vicentino per la Roma Volley Club

Seconda partita casalinga consecutiva per la Roma Volley Club, che dopo il successo di domenica scorsa contro Montecchio è pronta a ospitare al Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio la formazione dell’Anthea Vicenza Volley: si gioca domenica 11 con fischio d’inizio alle ore 17. La squadra vicentina occupa attualmente la settima posizione in classifica provvisoria a quota 10 punti. Reduce da due sconfitte con Soverato e Martignacco (rispettivamente seconda e quinta in classifica).

Dopo un avvio di stagione poco fortunato con alcune situazioni d’emergenza affrontate durante il percorso, il gruppo di coach Iosi è ora finalmente al completo e intenzionato ad esprimere il massimo per giocarsela anche con la prima della classe. Roma, dal canto suo, scenderà in campo per continuare a pieno ritmo il suo percorso, consolidare la vetta della classifica, che la vede attualmente a punteggio pieno con 8 vittorie da 3 punti su 8 gare disputate. Rientra De Luca Bossa a riposo nell'ultima partita per una lombalgia. A supportare la squadra, ci saranno ancora una volta i fedelissimi del Branco, che festeggerà il suo primo anno di vita ufficiale, e i tifosi di Roma e dintorni, che fino ad oggi hanno rappresentato un prezioso contributo nel conseguimento dei successi delle Wolves.

Giuseppe Cuccarini, coach della Roma Volley Club: “Le nostre prestazioni sono state contraddistinte tutte da un livello molto alto. Questo deriva dalla qualità tecnica delle giocatrici, come anche dalla qualità del loro impegno giornaliero. Quello che fanno tutti i giorni in allenamento aiuta poi la domenica a superare tutti i tipi di momenti di difficoltà, come avvenuto nel match con Montecchio. Nonostante la capacità delle avversarie di murarci e difenderci in maniera molto positiva, alla fine è venuto fuori ancora una volta un risultato molto netto.”

“Vicenza è una squadra che ha sempre combattuto in campo e sono sicuro lo farà anche contro di noi. Cercheranno di dare il loro meglio come è giusto sportivamente parlando che sia. D’altro canto, è quello che faremo anche noi. Siamo consapevoli che l’efficacia del nostro gioco dipende molto dal tipo di atteggiamento che ogni volta mettiamo in campo. Affronteremo questa partita come abbiamo sempre fatto, col massimo della concentrazione e attenzione."