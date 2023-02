A2: la Roma Volley Club è un uragano, spazzata via l’Akademia Messina

La Roma Volley Club va a segno anche contro Messina nel match valido per l’ottavo turno di ritorno di regular season (3-0 25-11; 25-9; 25-17). Le capitoline festeggiano la vittoria numero sedici in campionato al termine di tre set disputati con la massima concentrazione: conducono solide dal primo all’ultimo set senza mai incontrare una resistenza avversaria, eccetto una reazione estemporanea in avvio della terza frazione, subito spenta da Bechis e compagne. In appena un’ora di gioco, le Wolves hanno fatto tesoro di altri tre punti preziosi in vista dell’obiettivo stagionale, consolidando così il primato a quota 48 punti. Le statistiche sono ancora una volta lo specchio di una squadra mai sazia: a trascinare in attacco le Wolves sono state Melli, MVP dell’incontro, e Bici autrici rispettivamente di 13 (di cui 3 muri) e 15 punti. L’appuntamento è stato occasione per ammirare dal vivo la Coppa Italia di serie A2 2023 esibita per tutto l’arco della partita sotto alla tribuna festante ritmata dal coro de “Il Branco”. In campo per Roma Bechis e Bici sulla diagonale principale, Ciarrocchi e Rucli al centro, Bianchini e Melli sono le schiacciatrici, Ferrara è il libero. Coach Breviglieri schiera in campo Ebatombo opposta a Muzi, Catania e Martinelli al centro, Martilotti e Robinson in banda, Faraone come libero.

Primo set. La disputa inizia subito con un’ottima prestazione difensiva in entrambe le metà campo. Mentre Messina cala nel ritmo, Roma continua ad esprimere il suo gioco migliore. Il servizio di Bianchini vale un allungo importante per le capitoline, che salgono così a +4. E poi proseguono fino al +8. In cabina di regia avversaria Muzi cerca una soluzione nel vasto repertorio di Ebatombo, senza però trovare la soluzione per frenare lo sprint romano (12-3). La musica in campo non cambia per tutto il set con Roma a dominare fino al 25-11.

Secondo set. Breviglieri inserisce Varaldo su Ebatombo, stesse interpreti in campo per Cuccarini. L’allungo iniziale delle padrone di casa porta la firma di Bici: a muro e in attacco segna il primo vantaggio della frazione (3-1). Mentre Roma affonda il solco, il tecnico messinese rimescola le carte in campo per cercare una reazione dalle sue, che però stenta ad arrivare: Faraone e Muzi danno tutto senza riuscire ad invertire il trend (10-3). L’opposta giallorossa continua a martellare forte da prima e seconda linea senza tregua fino al 17-4. Entrano Valerio e Valoppi. Una rinunciataria Messina consente a Roma di dominare senza resistenze fino al muro di Rucli che vale anche il secondo set 25-9.

Terzo set. Nessuna variazione per i due sestetti. Messina alza il ritmo nella correlazione muro-difesa e raggiunge la prima parità del match (6-6). Roma non resta a guardare: Bechis prima nell’intesa con Rucli poi al servizio trova la fuga (13-8). Coach Breviglieri chiama il time-out, ma al rientro il copione resta lo stesso. Le due parallele goniometriche a firma di Robinson non bastano per colmare l’ampio gap che separa la formazione sicula dalle padrone di casa. Melli show: muro, diagonale stretta ed è subito 18-12. L’ultimo assalto capitolino è a quota 23-17 con i primi due punti in serie A messi a segno da Valerio, arriva la fine del set (25-17) e la vittoria del match per 3-0, valido per l’ottavo turno di ritorno di regular season.

Erblira Bici, opposta della Roma Volley Club: “Tutte le partite sono importanti e non dobbiamo mai mollare perché le avversarie èp normale che siano gasate e agguerrite contro la capolista. Adesso ci aspettano trasferte impegnative. È un periodo molto importante per noi. Abbiamo fatto bene fino adesso e dobbiamo essere concentrate e lavorare come solo noi sappiamo fare”. Il tabellino del match:

ROMA VOLLEY CLUB - DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA 3-0 (25-11; 25-9; 25-17)

ROMA VOLLEY CLUB: Bici 13, Bechis 2, Ferrara (L1), Melli 15, Rucli 8, Valoppi, Bianchini 9, Ciarrocchi 4, Valerio 2, De Luca Bossa. N.e.: Rivero, Rebora. All.: Cuccarini.

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Varaldo 4, Catania 1, Martilotti 5, Muzi, Pertens, Ebatombo 2, Faraone. Ne: Pisano, Ciancio. V., All. Breviglieri