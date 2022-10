A2: Roma Volley Club, è tutto pronto per l'esordio contro Sant'Elia

Dopo aver concluso con buoni riscontri la fase pre-stagionale la Roma Volley Club si prepara ad entrare nel vivo della stagione 2022/23 di serie A2. Nella prima gara ufficiale, programmata per domenica 23 ottobre alle ore 17, le capitoline affronteranno fuori casa la formazione di Sant’Elia di coach Giandomenico Emiliano. L'incontro sarà trasmesso sul canale Youtube della piattaforma Volleyball World, ma potrebbero esserci cambiamenti nelle prossime giornate. Roma, negli allenamenti congiunti, ha già avuto occasione di confrontarsi con il gruppo frusinate oltre che con altre formazioni di A1 e A2, cercando poco a poco di migliorare i sincronismi di squadra.

Le giocatrici romane sono pronte all'esordio in campionato e, in queste ultime ore di preparazione, lavoreranno su alcuni ritocchi ai meccanismi di gioco per scendere in campo nel fine settimana ed esprimere il massimo della propria qualità. A guidare in campo la squadra di Roma sarà la capitana Marta Bechis, palleggiatrice e giocatrice con lunga esperienza nella massima serie, dotata di un ampio bagaglio tecnico e tattico, che metterà a disposizione di tutto il gruppo per raggiungere l’obiettivo prefissato, riportare Roma in A1.

Così si è espresso Giuseppe Cuccarini, coach della Roma Volley Club: "Il lavoro di preparazione fatto finora ha seguito delle linee precise, abbiamo dato priorità alla preparazione fisica e al far ritrovare quelle che possiamo definire le sensazioni di gioco, soprattutto dopo un lungo periodo di stop. Assieme a questo, negli spazi restanti, abbiamo cercato di costruire e sviluppare un sistema di gioco. Dopo tutto il lavoro in palestra e le sei amichevoli disputate, oggi siamo nel punto in cui volevamo essere. Nonostante la squadra non finisca mai di crescere, siamo pronti per affrontare la prima gara ufficiale della stagione. Sant’Elia è una squadra che tecnicamente ha delle ottime individualità in tutti i ruoli ed è molto combattiva, come d’altronde tutte le formazioni di A2. Inoltre, si tratta di una società che ha dichiarato di voler far parte della pool promozione. Per questo si prospetta un bell’incontro in cui noi dovremo esprimere il nostro rendimento migliore”.