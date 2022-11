A2: Roma Volley Club troppo “piccante” per Soverato, quinta vittoria consecutiva

Sul campo del Pala Scoppa, la Roma Volley Club trova la quinta vittoria consecutiva contro il Volley Soverato, firmando un netto 0-3 (22-25; 15-25; 18-25). La squadra di coach Cuccarini chiude la pratica in tre set dettando il ritmo del gioco praticamente dall'inizio alla fine della gara. Solo nel primo set le padrone di casa provano a rimanere attaccate al match, ma le capitoline spostano subito il punteggio dalla loro fino a conquistare la frazione. Il resto dell’incontro è un monologo delle romane con Soverato in difficoltà nonostante la buona prova della coppia Schwan-Korhonen (entrambe autrici di 13 punti). Per Roma da segnalare le prestazioni di Bici, con 14 punti, Melli e Rivero, con 11 punti ciascuna, e il debutto assoluto in serie A2 delle giovani Giulia Valerio e Sofia Valoppi.

Con la vittoria conquistata contro Soverato la squadra di Cuccarini rimane l'unica imbattuta nei due gironi della serie A2. Una volta tornate a Roma, infatti, le Wolves sfrutteranno il turno di riposo del prossimo weekend (19-20 novembre) per preparare al meglio i prossimi turni come da calendario, a partire dalla sfida infrasettimanale del 23 novembre quando ospiteranno la formazione di Perugia. Volley Soverato in campo con la diagonale Malinov – Korhonen, al centro Pomili e Cecchi, schiacciatrici capitan Giugovaz e Schwan con libero Ferrario. In campo per Roma Bechis e Bici sulla diagonale principale, Rebora e Ciarrocchi al centro, Rivero e Melli sono le schiacciatrici, Ferrara è il libero.

Primo set. Roma lavora bene in tutti i fondamentali e guadagna subito un distacco importante (4-9). I tentativi di Schwan e compagne non bastano a Soverato a tenersi in scia e coach Chiappini chiama il primo time-out. Al rientro in campo, le giallorosse mantengono saldo il comando: si alza il livello nelle fasi di difesa e attacco in entrambe le metà campo, tuttavia i due ace di Rivero (14-20) accelerano il ritmo e il set si chiude sul 22-25.

Secondo set. Avvio fotocopia del set precedente, con il muro giallorosso messo a segno dalla coppia Bechis-Rebora a segnare il +4(4-8). La squadra di casa si distingue nella fase difensiva con una buona Ferrario, non riuscendo però a trovare in attacco le soluzioni vincenti per capovolgere l’inerzia del match. Nonostante la buona prestazione di Korhonen, Roma prende subito il largo in solitaria e va a prendersi il secondo set, dando il tempo a coach Cuccarini di far esordire in A2 Valoppi, prima di chiudere sul 15-25.

Terzo set. Roma si fa trovare pronta anche nel terzo parziale. A diluire le distanze una super Melli, che anche da seconda linea impensierisce la difesa avversaria e trova il punto del 5-10. L’ampio vantaggio (10-20) mette coach Cuccarini nelle condizione di rimettere in campo Valoppi e far esordire in serie A2 anche Valerio. Arriva anche il momento di De Luca Bossa in regia che subito trova l’intesa vincente con l’opposta Bici (11-22). Soverato prova a resistere, ma Roma si prende con merito anche il terzo set 18-25 e l’intero incontro per 0-3, vittoria valevole per la quinta giornata di andata di regular season.

Giuseppe Cuccarini, coach della Roma Volley Club: “Siamo contenti di proseguire la nostra striscia di vittorie. È stata una settimana impegnativa per noi che si conclude qui a Soverato, dove non è mai facile giocare, nel migliore dei modi. Faccio i complimenti a Luca Chiappini per il lavoro che sta facendo con la sua squadra che sicuramente disputerà un buon campionato. Noi andiamo avanti per la nostra strada avendo ben chiaro l’obiettivo da raggiungere”.

Giulia Melli, schiacciatrice della Roma Volley Club: “Abbiamo giocato molte partite ravvicinate e siamo riuscite a raccogliere tutte le energie che avevamo per indirizzarle verso la sfida in campo. Tutte abbiamo dato il nostro contributo, questa volta anche grazie ai due esordi. Per questo sono veramente felice di giocare una squadra completa in cui ciascuna di noi è sempre pronta per aiutare la sua compagna. Le prossime gare saranno piuttosto impegnative, con Perugia che verrà sicuramente in cerca di riscatto per le sconfitte subite nella fase iniziale. Le abbiamo incontrate nel pre campionato, quindi ci conosciamo già in parte e noi cercheremo di sfruttare il più possibile il calore del nostro pubblico.”

RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO-ROMA VOLLEY CLUB 0-3 (22-25, 15-25, 18-25)

SOVERATO: Malinov 2, Schwan 13, Cecchi 1, Ferrario (L), Giambanco, , Giugovaz 4, Zuliani 2, Korhonen 13, Pomili 5, Tolotti. Ne: Cherepova, Salviato (L). Coach: Luca Chiappini

ROMA: Bici 14, Bechis 2, Rivero 11, Ciarrocchi 3, Ferrara (L), Rucli ne, Valoppi, De Luca Bossi, Meli 11, Rebora 7, Valerio. Ne: Bianchini. Coach: Giuseppe Cuccarini