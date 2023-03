A2. La Roma Volley Club non si ferma neanche nella Pool Promozione: sbancata Olbia

Nella partita d’esordio nella Pool Promozione, la Roma Volley Club si impone per 1-3 (17-25; 25-22; 16-25; 18-25) contro l’Hermaea Olbia, intascando tre punti pesanti in ottica promozione. Si conferma ancora una volta molto solida la formazione capitolina che, in terra sarda, sul difficile taraflex del Geopalace, mette in campo una prestazione superlativa, nonostante le resistenze di Bulaich e compagne. Le Wolves risultano impenetrabili nella prima frazione, mentre in quella successiva le capitoline devono cedere il 4° set (5° inclusa la Coppa Italia) di questa stagione, senza mai smettere di lottare, prima di tornare in campo, consapevoli dell'importanza della posta in palio, e conquistare senza esitazione il terzo e il quarto set. Il campo incorona ancora una volta Roma, brava ad aggiungere tre lunghezze preziose alla classifica provvisoria della pool promozione, che la immortala prima a quota 69 punti, seguita da Trento a 59 punti.

Le prestazioni maiuscole di Bici (19 punti) e Melli, MVP dell’incontro con 16 punti (di cui 4 muri), fanno schizzare le statistiche, accompagnate dall’ottima gestione del gioco espressa da capitan Bechis. Buona la risposta della schiacciatrice Bulaich, miglior realizzatrice per Olbia con 11 punti. La squadra di coach Cuccarini e tutto lo staff tecnico capitolino si godono la festa e si apprestano a tornare nella capitale dove, domenica 19 marzo alle ore 16, ospiteranno la corazzata di Brescia. Coach Guadalupi schiera il suo sestetto tipo con Bridi in cabina di regia opposta a Messaggi, Tajè e Gannar al centro, Bulaich e Miilen in banda e Barbagallo come libero. Per Roma partono in campo Bici opposta a Bechis, Rivero e Melli le schiacciatrici, Rucli e Rebora al centro, Ferrara è libero.

Primo set. Roma parte subito forte con Olbia in scia a prendere le misure della fuoriclasse: Rivero coglie di sorpresa la difesa sarda e vola sul +3 (6-9). Tajè risponde a tono con un pallonetto millimetrico dietro il muro capitolino e le due squadre procedono aumentando i giri. A metà set il comando è ancora nelle mani delle capitoline: i due muri consecutivi della coppia Rebora-Melli valgono l’allungo decisivo (9-16). La regista Bridi trova nel braccio di Bulaich lo sprint per provare a ricucire lo strappo: dal -9, Olbia passa a -5 e continua a battagliare. Non basta però lo sforzo delle padrone di casa contro una Roma che accelera senza guardarsi indietro fino al punto del 17-25.

Secondo set. Nessuna variazione per le due formazioni, che riprendono a battagliare come nell’avvio del set precedente. Il vantaggio iniziale delle romane viene subito annullato da una super Olbia con coach Cuccarini a fermare il gioco (6-6). Al rientro in campo, le sarde ribaltando l’inerzia del set precedente e vanno sul +2 forti dell’accelerazione da parte di tutti i reparti. Le due formazioni procedono senza esclusione di colpi: Roma cerca di reagire al calo di intensità con Ferrara in difesa a contenere una Bulaich in grande spolvero, vera spina nel fianco per la squadra di Cuccarini insieme all’altro terminale Fontemaggi (15-15; 19-19; 21-21). Non è la solita Roma cinica nel finale di set e così tutta la squadra di coach Guadalupi firma l’assalto finale con cui si prende il secondo set (25-22).

Terzo set. Resta in campo Ciarrocchi per Rucli, sestetto confermato per le sarde. Ricomincia a pieno ritmo Olbia, ma Roma si dimostra motivata a far valere tutto il proprio bagaglio tecnico: il servizio di Rebora vale 3 break decisivi per la ripartenza giallorossa (3-7), che ritrova l’ottimo passo del primo set. Hermaea cambia regia con Bresciani. La reazione di Rivero – suoi i due attacchi consecutivi e l’ace -si rivela fondamentale per Roma, che ingrana e scava il solco. E' subito 5-13. L’Hermaea vuole tenere aperto il gioco, ma non trova le forze per rimettere in discussione l’andamento del set, nonostante le prestazioni di Bulaich e Fontemaggi. Con otto set-point a disposizione, è una Roma bella e convincente a prendersi il terzo set (16-25).

Quarto set. Le stesse interpreti tornano in campo, affrontando la contesa con un acceso testa a testa. I due lungolinea tirati forte da Bici accendono la metà campo giallorossa (6-8). L’impenetrabile difesa di Olbia con salvataggi straordinari mantiene viva la speranza di prolungare il più possibile la battaglia. Roma non ci sta e va sul +4 con Bechis ad accelerare la distribuzione, sfruttando l’ottima intesa con l’opposta Bici. La reazione di Bulaich vale il -3 (11-14); si riaccende la disputa. L’ingresso di Miilen non risolve i problemi per Olbia e il mani-out di Melli con l’ottima correlazione muro-difesa di tutto il sestetto giallorosso valgono l’assalto finale delle Wolves fino al 18-25 . Le Wolves conquistano così il terzo set e il difficile match, valevole per la prima giornata di Pool Promozione, per tre set a uno.

Così Giulia Melli: “Ci aspettavamo la reazione di Olbia, sapendo che soprattutto in casa ha raccolto numerose vittorie. Sapevamo che avrebbero giocato una buona pallavolo, non mollando mai, soprattutto in difesa. Nel primo set siamo partite molto forte, loro dal secondo non hanno fatto più cadere un pallone e giustamente, quando giochi tante azioni una dietro l’altra e magari non sei abituato, lo senti maggiormente. Loro sono state molto brave, soprattutto non potendo contare sull’opposto titolare sono riuscite a giocare un grande match. Da domani ci concentreremo su Brescia: sappiamo che ogni partita sarà come una finale e sappiamo che il livello è alto. Le cosiddette squadre cuscinetto non esistono più e proprio per questo devi stare sempre al 100%. Le energie a fine stagione iniziano a calare e a maggior ragione dobbiamo essere più concentrate che mai.” Il tabellino del match:

HERMAEA OLBIA - ROMA VOLLEY CLUB 1-3 (17-25; 25-22; 16-25; 18-25)

HERMAEA OLBIA: Messaggi 8, Fontemaggi 10, Miilen 3, Gannar 5, Bulaich 11, Bridi , Bresciani, Tajè 8, Barbagallo L. N.e: Diagne, Schirò, Arca. All.: Gudalupi

ROMA VOLLEY CLUB: Bici 19, Bechis 3, Rivero 16, Ferrara (L1), Rebora 11, Melli 16, Ciarrocchi 3, Rucli 1. N.e.: Valoppi, De Luca Bossa, Bianchini, Valerio. All.: Cuccarini