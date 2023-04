A2. La Roma Volley Club non si ferma neanche dopo la promozione

Non si ferma Roma. Non si ferma la festa giallorossa. Davanti ai tifosi del Palaborsani di Castellanza, fra cui spicca la piccola ma esaltante delegazione de “Il Branco”, la Roma Volley Club di coach Cuccarini, già matematicamente promossa in A1, la spunta al tie-break contro una Busto Arsizio agguerrita e brava a mantenere alto il livello della prestazione fino alla fine della contesa (2-3 22-25; 25-16; 19-25; 25-23; 9-15). L’ultima trasferta delle capitoline in serie A2 si chiude così con una vittoria combattuta, la numero ventisette, giunta al termine di due ore di gioco condotte al cardiopalma. Le capitoline sono state brave a partire subito motivate nel primo set, subendo nel secondo la rimonta delle lombarde trainate da una super Zanette.

A quel punto, Roma ricostruisce le sue certezze e dalla metà della terza frazione riprende il totale controllo del match, incontrando, ancora una volta, la risposta attenta delle padrone di casa in quello successivo, brave nel rimandare il verdetto al tie-break. Nel quinto set, Busto prova a concretizzare la sua voglia di prendersi la posta in palio, ma Roma non concede nulla, mettendo meritatamente la firma sulla gara, valevole per la quinta giornata di pool promozione. La squadra di coach Cuccarini conferma ancora una volta di essere la squadra più forte del campionato di serie A2 con la regista e capitana Marta Bechis nominata MVP dell’incontro. Migliore nel campo avversario, nonché mattatrice dell’incontro, è l’opposta biancorossa Zanette.

Le Wolves, insieme allo staff capitolino, si prendono tutto, anche l’ultima trasferta in serie A2, prima di tornare nella capitale motivate nel chiudere in bellezza lo splendido percorso avviato lo scorso ottobre. È programmata per domenica 16 aprile alle ore 17 sul taraflex del Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio l’ultima sfida della stagione contro Trento, al margine della quale sono previsti premiazione e festeggiamenti per la vittoria del campionato di A2 e il ritorno in A1 della squadra di Roma. Nella metà campo bustocca, partono in campo la coppia Balboni e Zanette nella diagonale principale, Arciprete e Fiorio sono le schiacciatrici, al centro Botezat e Tonello, Mistretta è il libero. Risponde coach Cuccarini con Bechis in cabina di regia opposta a Bici, Rivero e Melli in banda, Ciarrocchi e Rucli al centro, Ferrara è il libero.

Primo set. Bechis e compagne si dimostrano sin da subito motivate nel voler imporre il proprio ritmo (2-7) e poi un altro allungo. Non tarda ad arrivare la risposta delle padrone di casa che con Zanette si rimettono in scia. A metà della frazione, si accendono i toni con Busto a reggere l’urto e accelerare fino al 19-20 firmato dal ben posizionato muro di Botezat. Immediata la risposta di Rucli, nello stesso fondamentale, segna l’accelerazione definitiva per le romane che, sebbene un tentativo avversario di riaprire le sorti della frazione, affondano il solco fino all’affermazione sul 22-25.

Secondo set. Nessuna variazione per i due sestetti che riprendono con Balboni e Botezat ad accelerare sin da subito e ribaltare l’avvio della frazione precedente (8-4). Roma ricuce azione dopo azione, ma sul 13-8 Cuccarini ferma il gioco e predica lucidità alle sue. L’opposta Zanette si rivela ancora una spina nel fianco per le capitoline, in difficoltà nel frenare l’ottima prestazione delle padrone di casa. Il mani-out di Arciprete vale il +7 per Busto. Per Roma c’è un cambio in cabina di regia con l’ingresso di De Luca Bossa. L’ace di Zanette fa scorrere veloce il punteggio sul tabellone fino al 25-16, con cui va a pareggiare la contesa.

Terzo set. Entrambe le panchine schierano gli stessi sestetti. Busto vuole proseguire il cammino tracciato dopo il secondo set e mantiene alto il livello di gioco con Zanette a mettere a segno il +3 (4-1). Roma commette qualche imprecisione di troppo, senza però smettere di battagliare: la rimonta parte infatti da una super Melli brava a trascinare con sé tutto il sestetto fino all’ace di Bici che rimette la contesa in equilibrio. Poi il muro della coppia Rebora-Rivero che vale il vantaggio (17-18). Roma riprende il totale controllo del match e con gli attacchi di Rivero e l’ottimo turno al servizio di Rebora vola a +4, continuando a macinare punti fino a prendersi l’intera frazione (19-25).

Quarto set. Si ritorna in campo con le stesse protagoniste. Busto replica l’avvio forte dei due set precedenti. Sotto di quattro, coach Cuccarini chiama una pausa. Al rientro, le Wolves rosicchiano punti importanti con Bianchini, incontrando ancora una forte resistenza nel braccio di Zanette (13-10). Mistretta sugli scudi in difesa, dall’altra parte Valoppi a rinforzare la seconda linea romana. La squadra di Roma riaccende la sfida e si viaggia punto a punto fino a quando il pallonetto di Arciprete vale il 25-23 con cui Busto rimanda il verdetto al tie-break.

Quinto set. Le due squadre si giocano il tutto per tutto sin dalle prime azioni. Zanette in attacco e Tonello a muro, è ancora Busto a guidare la contesa (5-2). La squadra di Cuccarini non smette però di lottare e con il rientro in campo di Bici respinge l’assalto delle lombarde: con l’opposto romano a martellare dai nove metri, le capitoline mettono in fila sei punti consecutivi che ristabiliscono prima la parità e poi il sorpasso (6-8; 8-11). Una super Valoppi nelle retrovie difensive permette a Roma di contenere la controffensiva di Busto e filare dritta verso la fine del match che arriva sul 9-15 con l’errore di Zanette. Roma conquista così il tie-break e la gara per 2-3 valevole per la quinta giornata di pool promozione.

Così Erblira Bici, opposta della Roma Volley Club: “Sono molto emozionata nell’esser tornata a giocare su questo campo. Per quel che riguarda questa stagione, noi abbiamo già centrato il nostro obiettivo, ma c’era la forte motivazione nel terminare il percorso iniziato e vincere le ultime due gare della stagione. Contro Busto è stata una bellissima partita, per noi e per tutti gli spettatori che l’hanno vista. Siamo un gruppo che ci aiutiamo molto in campo e così siamo riuscite a centrare anche quest’altra importante tappa."

FUTURA VOLLEY GIOVANI – ROMA VOLLEY CLUB 2-3 (22-25; 25-16; 19-25; 25-23; 9-15)

BUSTO: Venco, Milani n.e., Fiorio 9 , Badalamenti n.e., Balboni 1, Mistretta (L), Morandi (L), Tonello 11, Zanette 28, Arciprete 18, Botezat 11, Pandolfi n.e., Member-Meneh n.e. All. Amadio.

ROMA: Bici 20, Bechis 2, Rivero 14, Ciarrocchi 6, Ferrara (L), Rucli 9, Valoppi, De Luca, Melli 15, Bianchini 2, Rebora 9, Valerio ne. All. Cuccarini