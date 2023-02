A2: la Roma Volley Club è inarrestabile, neanche Montecchio scalfisce l'imbattibilità

La Roma Volley Club si impone per 3-0 (13-25; 13-25; 18-25) nella gara contro Montecchio e trova la vittoria numero diciassette nel match valevole per la nona giornata di ritorno di regular season. Al Palaferroli, le capitoline mantengono l’imbattibilità grazie a tre set giocati al massimo dall’inizio alla fine: nelle prime due frazioni, Roma imprime tutto il suo carattere da prima della classe, togliendo alle avversarie la possibilità di trovare le contromisure per invertire l’inerzia della gara. Le due squadre battagliano per buona parte della terza frazione fino a quando, dopo poco più di un’ora di gioco, è una Roma inarrestabile a sovrastare le avversarie in ogni fondamentale. È Marta Bechis l’MVP dell’incontro accompagnata dalle doppie cifre di Bici e Melli, autrici rispettivamente di 16 e 12 punti, e dall’ottima prestazione difensiva di Ferrara. Fra le avversarie, le migliori realizzatrici sono Mazzon e Tanase, entrambe con 8 punti. La squadra di coach Cuccarini festeggia il primato a quota 51 punti, prima di tornare in palestra per il recupero contro Talmassons previsto per mercoledì 22 febbraio. Coach Sinibaldi schiera Mazzon opposta a Bartolucci, Tanase e Angelina in banda, Marconato e Barzabeni al centro, Maggipinto è libero. In campo per Roma Bechis e Bici sulla diagonale principale, Rebora e Ciarrocchi al centro, Rivero e Melli sono le schiacciatrici, Ferrara è il libero.

Primo set. Parte con un ottimo sprint Roma, mettendo subito in difficoltà la formazione di casa, che stenta a trovare le soluzioni con cui affermarsi. Melli prima in attacco poi a muro dà consistenza all’offensiva romana e prende il largo (2-5). Le altezze di Angelina e Marconato provano a contenere la forza delle Wolves, ma senza successo: il servizio di Bechis fa volare le giallorosse a +5. Il gioco procede senza colpi di scena: dall’8-18, la squadra di coach Cuccarini procede a testa alta dimostrando con ogni mezzo di voler chiudere questo primo parziale. A mettere la parola “fine” è Bici con la parallela potentissima del 13-25.

Secondo set. Stesse interpreti in campo. L’avvio di secondo set è più combattuto: Tanase martella forte giocando con le mani del muro avversario, Melli risponde con due mani-out consecutivi che valgono per Roma il vantaggio (6-9). Nemmeno il secondo time out chiamato da coach Sinibaldi basta alla formazione veneta per invertire l’inerzia del match: al rientro in campo le capitoline aumentano i giri trovando il +10 (8-18). Prima si prende un’azione al cardiopalma, poi avanza con un’ace di Ciarrocchi: Roma non smette mai di dare il massimo fino alla palla che vale anche la seconda frazione (13-25).

Terzo set. Stesso sestetto per Montecchio mentre inizia Bianchini al posto di Rivero per Roma. Montecchio trova per la prima volta nel match un equilibrio iniziale (7-7). Maggipinto fa buona guardia e in attacco Mazzon e Angelina trovano soluzioni importanti. Roma cerca il cambio di marcia e lo trova nel braccio di Melli e nell’ace di Bici (10-12). Le due formazioni procedono appaiate, esprimendo una pallavolo di buona qualità. Fino a quando la difesa serrata e la maestria in ricostruzione della capitana Bechis vale l’accelerazione definitiva per Roma. Montecchio stringe i denti, ma non basta per impedire alle Wolves di prendere anche l’ultima frazione sul 18-25 e l’intero match per tre set a zero. Giuseppe Cuccarini, coach della Roma Volley Club: “Sono molto soddisfatto di quello che sta facendo la squadra. Non ci accontentiamo, c’è sempre da migliorare, quindi durante la settimana lavoriamo sempre per mantenere quello che di buono facciamo ma anche per limare quei piccoli dettagli che vanno a fare la differenza. Ho la fortuna di avere giocatrici che sono molto consapevoli di questo, presentandosi ogni giorno in allenamento con questo tipo di mentalità. Siamo partiti sin dall’inizio con questa ambizione di salire in A1 e la stiamo perseguendo con la mentalità di pensare sempre alla partita successiva, cercando di dare il massimo.” Il tabellino del match:

IPAG MONTECCHIO – ROMA VOLLEY CLUB 0-3 (13-25; 13-25; 18-25)

MONTECCHIO: Maggipinto (C), Barbazeni 5, Bartolucci, Mazzon 8, Marconato 4, Angelina 7, Tanase 8, Esposito 2, Nardelli, Brandi, Malvicini. Ne: Longo, Cometti, Muraro, Morini. All. Sinibaldi

ROMA: Bici 16, Bechis 1, Rivero 6, Ferrara (L1), Melli 12, Bianchini 2, Rebora 8, Ciarrocchi 7. Ne: Valerio, Rucli, Valoppi, De Luca Bossa. All.: Cuccarini.