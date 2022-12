A2: Roma Volley Club in Friuli per l’ultima tappa del girone d’andata

È fissata per domenica 18 dicembre alle ore 15.00 l’ultima tappa del girone di andata che vedrà scendere in campo la Roma Volley Club contro la formazione di Martignacco nel match valevole per l'undicesima giornata di regular season. L’incontro sarà visibile sul canale YouTube di Volleyball World Italia. Ad ospitare le romane ci sarà una formazione combattiva, che nelle ultime 5 partite ha subito 2 sconfitte al tie-break e portato a casa 3 vittorie piene, come nell’ultima giornata in trasferta a Marsala.

La squadra guidata da Marco Gazzotti è oggi terza nel girone B di A2 con 18 punti a pari merito con Talmassons e cercherà di sfruttare il fattore campo per giocarsela anche con la capolista. Le capitoline dal canto loro arrivano all’impegno friulano con la voglia di chiudere in bellezza un percorso netto costruito con grande spirito di squadra, per guardare con ancora più determinazione agli impegni futuri. Fresca dell’accesso diretto ai quarti di finale di Coppa Italia e prima della classifica a quota 27 punti, la squadra di Roma, guidata da coach Cuccarini, schiererà in campo tutte le sue migliori carte pur di ottenere il decimo sigillo e continuare in solitaria questo viaggio verso l’obiettivo dichiarato.

Così si è espresso Giuseppe Cuccarini, coach della Roma Volley Club: “La partita di domenica sarà l’ultima del girone di andata. Come tutti gli avversari che abbiamo incontrato finora sono sicuro che anche Martignacco cercherà di esprimersi al massimo contro di noi. La storia di questo campionato lo insegna: se l’è giocata contro le squadre di alta classifica arrivando spesso al tie-break e ha sempre vinto tre a zero con le formazioni della parte ‘bassa’ della classifica. È una squadra solida e sicuramente ci sarà da battagliare. Siamo pronti e vogliamo ribadire anche domenica tutte le nostre qualità. Sappiamo quello che dobbiamo fare e saremo pronti per questa ulteriore ennesima sfida.”