A2: la Roma Volley Club si tuffa nella Coppa Italia, stasera il match contro Martignacco

Conquistata la tredicesima vittoria consecutiva stagionale, la Roma Volley Club è pronta per tuffarsi nell’avventura di Coppa Italia: oggi alle ore 19:00, al Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio, le Wolves ospiteranno la formazione di Martignacco nella gara unica dei quarti di finale. La finale si disputerà il 29 gennaio presso l’Unipol Arena di Bologna. Il match sarà visibile in diretta sul canale Youtube Volleyball World Italia. Quinta in classifica provvisoria nel girone B, Martignacco ha strappato il pass per i quarti di finale imponendosi al tie-break contro Sassuolo (2-3 con parziali 23-25, 25-20, 26-28, 25-22, 11-15).

Il percorso netto e in continua crescita costruito dalla squadra di coach Cuccarini in campionato si impreziosisce di una nuova tappa, quella della prestigiosa competizione che vedrà Bechis e compagne scendere in campo con lo stesso obiettivo di sempre: misurarsi con l’avversario ed esprimere il miglior gioco possibile. Dopo circa due anni, la squadra di Roma torna a disputare i quarti di finale di Coppa Italia. In occasione della prima volta, nella stagione 2020/21, le capitoline avevano visto sfumare l’obiettivo contro la formazione di Macerata che ebbe la meglio con una prestazione più incisiva.

È atteso dunque un grande spettacolo al Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio dove le Wolves, sostenute dai cori e il calore de “Il Branco” e dei tifosi capitolini, sono chiamate a guadagnarsi l’accesso alle semifinali.

Giuseppe Cuccarini, coach della Roma Volley Club: “La Coppa Italia rappresenta un ulteriore impegno in questa annata sportiva, diverso dal campionato per molti aspetti, a partire dalla sua organizzazione. Finora abbiamo avuto tutte giornate molto positive, sia dal punto di vista delle prestazioni che dei risultati. La Coppa è una gara singola, o sei dentro o sei fuori. Per questo motivo, mentalmente, è molto diverso. Alla base c’è sempre la qualità delle due squadre che si affrontano: l’atteggiamento e l’approccio che si riesce ad esprimere nel corso del match. Sono sicura che le ragazze sapranno, anche in questa partita, riuscire a mettere in campo tutto quello di cui sono capaci. Martignacco è una squadra che abbiamo affrontato un mese fa, vincendo 3-0 in casa loro. Una squadra insidiosa, capace di intercettare e prendersi spazi e lunghezze. Sarà importante riuscire immediatamente, sin dai primi punti, entrare nel nostro livello e tenerle sempre dietro, con l’obiettivo di riuscire ad ottenere il migliore risultato.”