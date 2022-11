A2: la Roma Volley Club a Messina per prolungare la striscia di vittorie

Dopo la netta vittoria casalinga contro Perugia, le Wolves della Roma Volley Club si preparano per la lunga trasferta in Sicilia: domenica 27 novembre, alle ore 16, la squadra di Cuccarini scenderà in campo contro la formazione di Messina. Il match, valevole per l'ottava giornata di andata di regular season, sarà trasmesso su Volleyball World. Le avversarie guidate da coach Breviglieri occupano attualmente l'ottava posizione in classifica provvisoria a quota 7 punti. Un parziale ottenuto anche grazie alle ultime due prove di carattere che hanno portato al tie-break gli incontri rispettivamente vinti da Montecchio e Vicenza.

Occasioni in cui Faraone e compagne non hanno mancato nel dare del filo da torcere anche a formazioni attrezzare per fare il salto di categoria. Roma arriva all'appuntamento a punteggio pieno (18 punti), con cui mantiene il comando del girone B di A2. Per dare continuità al trend positivo finora dimostrato in campo, le capitoline sono chiamate ad esprimere il loro miglior gioco contro una squadra che, fra le mura amiche, metterà tutto in campo pur di guadagnare punti importanti per la classifica.

Giuseppe Cuccarini, coach della Roma Volley Club: “Mercoledì abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, eccetto alcuni momenti in cui abbiamo avuto un calo nella continuità. Come detto in altre occasioni, quando c’è una sosta è sempre poi difficile rientrare immediatamente in quella modalità anche in partita. Guardando al prossimo incontro, sicuramente Messina è una squadra in crescita, lo ha dimostrato anche nell’ultima gara con Montecchio dove ha portato la disputa al tie-break. È una squadra sempre molto combattiva, presente in partita. Ha perso solamente una volta col parziale di 3-0, mentre nei restanti match ha sempre dato del filo da torcere alle proprie avversarie. Alla luce di ciò, dovremo essere bravi a mettere in campo tutta la nostra qualità e la volontà di combattere per fare il risultato che vogliamo.”