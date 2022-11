A2: per la Roma Volley Club un'insidiosa trasferta calabrese, domenica la sfida con Soverato

Nemmeno il tempo di festeggiare il quarto successo consecutivo, che le Wolves si mettono subito in viaggio per un’altra lunga trasferta. Roma si prepara infatti per scendere in campo domenica 13 novembre contro Soverato, nel match valevole per la quinta giornata di andata di regular season. Con fischio di inizio alle ore 17, l’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale youtube di Volleyball World. Ad attendere le capitoline una squadra di giovani talenti e grandi prospettive che ha iniziato la stagione mettendo a segno tre vittorie consecutive. Terza forza del girone B di serie A2 con 8 punti all’attivo e una partita disputata in meno di Roma, Soverato, fra le cui file milita l’ex Giugovaz, cercherà di sfruttare il fattore campo per fare punti e smuovere le attuali gerarchie. Roma, dopo un giorno di meritato riposo, è tornata in palestra per le ultime rifiniture con la determinazione di sempre.

La sfida infrasettimanale contro Talmassons ha messo in luce un buon gioco che, Bechis e compagne, proveranno a replicare sul difficile campo di Soverato per mantenere saldo il primo posto in classifica provvisoria (12 punti). Così si è espresso Giuseppe Cuccarini, coach della Roma Volley Club:

“Soverato è un’avversaria senz’altro ostica. Loro sono partite molto bene con tre vittorie, complice anche il bel lavoro condotto dal coach che conosco personalmente. Esprimono un gioco ordinato, con pochi errori, in complesso una pallavolo efficace, che punterà a metterci in difficoltà. Noi siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto finora, sia per i risultati ottenuti, ma anche per le prestazioni sviluppate. Adesso, il focus principale è il prossimo impegno in campo e sarà sempre così, non ci siederemo mai sugli allori, sempre attenti con l’obiettivo di fare il miglior risultato.”

Il tecnico ha poi aggiunto: “Come dimostrato anche mercoledì scorso, noi abbiamo nove titolari e tre giovani di grandi prospettive, con le prime a intercambiarsi nell’arco della stagione e le seconde a ritagliarsi i loro spazi. Inizialmente, potrà avvenire meno per il tempo che il sistema richiede per stabilizzarsi, ma più andremo avanti più sarà chiaro. È stata una scelta presa dall’inizio insieme alla società con l’obiettivo di contare sul contributo di valide giocatrici e non farci mai trovare scoperti. Le ragazze hanno abbracciato sin da subito questo progetto e così procediamo su questa linea.”