A2: una Roma Volley Club “garibaldina” è pronta a sbarcare a Marsala

Non sono mille come i garibaldini nel 1860, ma anche lo sbarco a Marsala delle ragazze della Roma Volley Club ha una sua importanza. La “spedizione” delle Wolves in Sicilia comincerà nelle prossime ore in vista della partita che la squadra giocherà al Palasport “Fortunato Bellina” domenica 6 novembre 2022. Il team di coach Cuccarini scenderà in campo alle 15:30 contro la Sigel Marsala, avversaria che conosce bene il campionato di Serie A2 e che proprio in casa diventa ancora più temibile. La Roma Volley non vuole assolutamente saperne di interrompere la striscia positiva di questo inizio di campionato.

Le prime due gare hanno regalato altrettante gioie (3-0 in trasferta contro Sant’Elia e 3-1 all’esordio casalingo contro Marignano), ora arriva un match non semplice anche per via del viaggio. Che formazione affronteranno le Wolves fra tre giorni? A guidare la Sigel c’è un volto conosciuto da tutti gli appassionati di pallavolo, Marco Bracci. Basta pronunciare il suo nome e tanti ricordi piacevoli per i colori azzurri riaffiorano alla mente, su questa panchina sta gestendo molto bene un gruppo che lo scorso anno si è salvato grazie alla Pool Salvezza.

In realtà la permanenza nella seconda categoria nazionale era già stata meritata al termine della regular season, ma per un solo punto Marsala era stata costretta a disputare questi ulteriori spareggi. Con una dote di 30 punti, comunque, non è stato difficile conquistare uno dei due ambiti posti. Sempre nella stagione 2021-2022, la Sigel ha avuto un rendimento migliore tra le mura amiche (17 punti sui già citati 30), confermando questo trend nella Pool con quattro rotondi successi in quattro gare.

Roma dovrà dunque mantenere la concentrazione altissima per tutto il corso della partita, visto che le siciliane hanno dimostrato più volte di punire qualsiasi distrazione dell’avversario. Oltre che sulla grande esperienza di Serena Moneta, la squadra che sfiderà domenica le Wolves può contare su giocatrici che si sono già messe in mostra nell’unica gara finora disputata: Monika Salkute (18 punti), Katarina Bulovic (15), Merle Maria Baasdam (13) ed Elisa Deste (10) hanno trascinato le compagne nel derby vinto contro l’Akademia Messina e di sicuro dovranno essere osservate con un occhio di maggiore riguardo.