Volley femminile A2: Roma Volley Club, distorsione alla caviglia per Erblira Bici

La Roma Volley Club comunica che la giocatrice Erblira Bici, fermatasi nel finale della partita di campionato contro l’Assitec Sant’Elia, ha subito una distorsione alla caviglia. Dopo la valutazione dello staff sanitario della società, l'atleta ha già, da ieri, iniziato il protocollo di recupero fisioterapico. Le condizioni della caviglia saranno rivalutate entro 7 giorni. Da parte della società capitolina è stato formulato il più grande in bocca al lupo nei confronti della giocatrice per un pronto recupero fisico. La Bici è stata uno dei colpi di mercato principali per quel che riguarda le Wolves.

La giocatrice albanese è stata ingaggiata dalla Futura Giovani Busto Arsizio. Finora ha disputato tutte le 11 partite vittoriose della capolista del girone B della Serie A2 di volley femminile: il suo rendimento è stato il migliore in assoluto tra tutte le giocatrici con 165 punti complessivi realizzati. Queste buonissime performance le hanno anche permesso di entrare a far parte della top-25 delle migliori atlete della A2 di questa stagione proprio per quel che riguarda le statistiche individuali. Sarà di sicuro un’assenza importante, ma nel roster della Roma Volley Club ci sono giocatrici all’altezza in grado di sostituirla senza problemi, coach Cuccarini non ha che l’imbarazzo della scelta.