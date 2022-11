A2: la Roma Volley Club cala il poker e rimane saldamente in vetta, Talmassons battuta 3-0

A distanza di 33 anni esatti, un altro muro è stato sbriciolato dopo quello di Berlino: è quello della CDA Talmassons che ricorderà a lungo la serata del 9 novembre 2022. La colpa (ma sarebbe meglio dire “il merito”) è della Roma Volley Club che ha deliziato gli occhi del suo Branco (400 i tifosi presenti al Palazzetto di Guidonia) ma anche Roma Today che ha assistito dal vivo alla consueta determinazione di una squadra chiamata a dettare legge nel girone B della A2 di volley femminile. Le Wolves hanno regolato in tre set le friulane, gestendo i pochi momenti difficili con invidiabile maturità e accelerando con le marce giuste ogni volta che si intravedeva lo spiraglio per un break importante. Coach Cuccarini opta per Rebora, Bici, Melli, Rivero, Bechis, Rucli e Ferrara libero. Barbieri invece schiera Rossetto, Taborelli, Caneva, Milana, Eze Blessing, Costantini, De Nardi libero

Primo set: la prima frazione di gioco si apre con le due squadre che si studiano e giocano con una certa prudenza, tanto che l’equilibrio regna sovrano fino al 6-6. Le Wolves provano ad allungare trascinate da capitan Bechis, ma si torna presto a distanze più che ravvicinate. Sul 9-7 Roma comincia a costruire le azioni decisive che fanno intuire la gran voglia delle ragazze di coach Cuccarini di passare subito in vantaggio nel conto set. Rivero, Bici e Melli permettono alle padrone di casa di portarsi sul +9, poi gli scambi successivi sono una semplice gestione di questo prezioso divario che Talmassons non riesce più a recuperare. Il set lo chiude proprio Rivero (4 punti per lei in questo avvio di match) con un attacco potente e prepotente.

Secondo set: Talmassons parte con grande determinazione, vogliosa di pareggiare i conti e l’inizio delle friulane è infatti scoppiettante (3-0, 4-1). Roma non si demoralizza e a prendersi la scena è Erblira Bici, grande protagonista di questo secondo set: grazie a due ace consecutivi la giocatrice albanese permette alle Wolves di pareggiare, prima che la CDA alzi di nuovo la voce. Taborelli fa decisamente male al servizio e il 9-6 per Talmassons costringe coach Cuccarini a sfruttare il time-out. È la scelta giusta perché con capitan Bechis al servizio Roma pareggia e poi si porta in vantaggio di due punti (11-9). Il 13-10 successivo sembra l’ennesimo assolo capitolino, ma le ospiti rimontano e approfittano di un momentaneo black-out delle padrone di casa. Ancora una volta è un time-out di Cuccarini a far riemergere Roma che riesce comunque a costruire il break decisivo soltanto dopo il 18-18. L’ingresso in campo di Bianchini per Melli garantisce nuove soluzioni preziose. Sul 24-21 ci sono tre set point a favore, il secondo dei quali viene sfruttato dalle romane per il momentaneo 2-0 grazie a una sontuosa Bici.

Terzo set: si riparte da dove si era finito, con Bici ancora sugli scudi e una Bianchini per palati sopraffini. Roma si porta agevolmente sul 6-3 costringendo coach Barbieri a chiamare il primo time-out di questo parziale. Il set viaggia su un ritmo bn preciso, le Wolves provano a creare l’ennesimo solco della partita, ma Talmassons non demorde. Quando la CDA si avvicina troppo pericolosamente, poi, è il time-out di Cuccarini che assicura la giusta pausa alle padrone di casa che tornano puntualmente a macinare la loro solita pallavolo. In questa set è decisivo l’ingresso in campo di Ciarrocchi che mostra un servizio incisivo al punto giusto. Il 24-20 è una botta di autostima pazzesca per le romane e il primo match point viene sfruttato a dovere da Marika Bianchini, nominata MVP del match che ha così commentato il successo: “È stata una bellissima partita. Fin dall’inizio siamo state brave a condurre il nostro gioco, con qualche calo di concentrazione nel secondo e terzo set, riuscendo però a riprendere subito la concentrazione. Questi sono tre punti importantissimi che ci portiamo a casa, complice anche un pubblico fenomenale che ci assiste in ogni singolo momento della gara. Oggi fra il pubblico c’è stata anche mia figlia, un motivo in più per dare il mio meglio in campo”. Il tabellino della partita:

ROMA VOLLEY CLUB-CDA TALMASSONS 3-0 (25-16, 25-22, 25-20)

ROMA: Rebora 5, Bici 16, Melli 2, Rivero 10, Bechis 2, Rucli 9, Ferrara (L), Valerio, Ciarrocchi, Valoppi (L2), De Luca Bossa, Bianchini 8. All. Cuccarini

TALMASSONS: Rossetto 5, Taborelli 8, Caneva 6, Milana 12, Eze Blessing 1, Costantini 5, De Nardi (L), Michelini, Tognini, Crisafulli, Campagnolo, Trampus 2, Monaco (L2). All. Barbieri