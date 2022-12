A2: la Roma Volley Club è di un altro pianeta, con Vicenza arriva il nono sigillo in campionato

La Roma Volley Club inanella la sua nona vittoria consecutiva, in altrettanti match disputati, dominando per 3-0 nella sfida con Vicenza, valevole per la decima giornata di regular season (3-0 25-19; 25-14; 25-13). Al Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio, le giallorosse guidate da coach Cuccarini hanno espresso un gioco redditizio, riuscendo, in poco più di un’ora di gioco, a portare dalla loro altre tre lunghezze preziose per inseguire l’obiettivo prefissato. Nel primo set le romane partono bene con Vicenza che riesce a contenere l’offensiva romana, senza però trovare le soluzioni per fermarla. Nei restanti due, la compostezza a muro e le ottime percentuali al servizio delle padrone di casa non hanno permesso alle ospiti di replicare, anticipandone la disfatta. Una vittoria fatta di numeri, come quelli di Bianchini, MVP e mattatrice con 16 punti messi a referto, affiancata dai 13 punti di Bici.

Fra le file vicentine la miglior realizzatrice è stata Kavalenka (10 punti). Una giornata speciale non solo per il risultato in campo: oltre la vittoria, il club capitolino festeggia anche il Roma Volley Fans Club che compie un anno. 365 giorni di sostegno incondizionato, quello de “il Branco”, che segue la squadra di Roma in tutti gli impegni sportivi e continuerà a farlo anche nel futuro. La squadra si gode la nona vittoria consecutiva e, dopo il meritato stop di lunedì, si prepara a volgere lo sguardo all’impegno di domenica 18 dicembre contro Martignacco valevole per l’ultima giornata di andata di regular season. In campo per Roma Bechis e Bici sulla diagonale principale, Rucli e Ciarrocchi al centro, Rivero e Bianchini sono le schiacciatrici, Ferrara è il libero. Coach Iosi schiera con Galazzo al palleggio opposta a Kavalenka, al centro Farina e Cheli, le schiacciatrici sono Legros e Panucci, il libero è Formaggio.

Primo set. Roma parte subito forte col servizio di Rivero, Vicenza tiene il ritmo e risale il parziale fino alla doppietta di Kavalenka che da posto due ristabilisce l’equilibrio (9-9). Il braccio caldo di Panucci e le altezze di Bici alzano i ritmi e la qualità del gioco, che procede punto a punto fino al muro-punto di capitan Bechis sul 14-12. Coach Iosi chiama il primo time-out: al rientro in campo, l’intesa al centro fra Galazzo e Cheli ricuce, ma non basta per fermare Bianchini e compagne, decise nel voler sbrigare la pratica, risolta da Rivero sul 25-19.

Secondo set. Bianchini firma lo sprint iniziale per Roma che vola subito a +4. Dalla panchina di Vicenza arriva il primo stop, che non trova però la reazione desiderata di Galazzo e compagne: al rientro in campo il servizio di Bici continua a macinare punti per la corazzata capitolina (9-3). Kavalenka e Legros accorciano le distanze, tuttavia Roma procede ordinata in tutti i fondamentali. L'ingresso di Rebora al servizio vale l’allungo decisivo (25-14).

Terzo set. Roma continua, sulle ali dell’entusiasmo, la sua marcia spedita ed inizia il terzo periodo portandosi subito avanti (8-3). Il mani-out di Panucci e le diagonali di Legros valgono una timida rimonta da parte di Vicenza che però, eccetto la buona prestazione difensiva di Formaggio, fatica a trovare le soluzioni offensive per cambiare l’andamento della frazione. Dal centro con Rucli e dai reparti laterali con Bici, la squadra di coach Cuccarini prende il largo: dal 14-6, complice qualche errore di troppo per la formazione ospit. Nel finale c'è spazio anche per le giovani Valoppi, Valerio e De Luca Bossa. Roma firma il terzo set (25-13), che vale la vittoria del match per 3-0.

Marika Bianchini, MVP e schiacciatrice della Roma Volley Club: "È stata una bellissima emozione perché comunque abbiamo giocato contro una squadra che non ha mollato fino alla fine: nei primi due set c'è stata parecchio attaccata. Siamo state comunque brave noi a imporre il nostro gioco sin da subito e a portarci a casa questi tre punti importantissimi. Ho fatto ricordo spesso a colpi, per così dire, di esperienza, altri modi quindi per mettere la palla a terra e passare muri piuttosto alti.” Il tabellino del match:

ROMA VOLLEY CLUB-ANTHEA VICENZA 3-0 (25-19; 25-14; 25-13)

ROMA VOLLEY CLUB: Bici 13, Bechis 1, Rivero 9, Ferrara (L1), Bianchini 16, Rebora, Ciarrocchi 9, Valerio, Rucli 8, Valoppi, De Luca Bossa. N.e. : Melli. All.: Cuccarini.

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Galazzo 3, Panucci 6, Farina 6, Kavalenka 10, Ottino, Cheli 4, Formaggio (L), Legros 4, Munaron, Del Federico, Digonzelli. NE: Groff, Gulino, Martinez. All.: Iosi