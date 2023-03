A2. La prima fatica della Roma Volley Club nella Pool Promozione sarà contro Olbia

Dopo aver chiuso imbattuta la regular season, la formazione guidata da coach Cuccarini è pronta a debuttare nella fase successiva: per la Roma Volley Club, la prima sfida della sei totali previste dalla Pool Promozione inizia domenica 12 marzo contro l'Hermaea Volley sul taraflex del Geopalace. Il match, con fischio di inizio alle ore 15, sarà disponibile sui canali di Volleyball World Italia. L'avversaria questa volta è Olbia, che ha mandato in archivio la prima parte del campionato sesta nel Girone A con 30 punti. Un percorso di tutto rispetto, quello della compagine sarda, frutto di undici vittorie, nove delle quali ottenute consecutivamente fra le mura amiche. In questa seconda fase della stagione, ogni gara avrà il peso specifico di una finale per raggiungere l'obiettivo prefissato.

Le capitoline lo sanno bene e s'apprestano a scendere in campo con la massima concentrazione per continuare l'ottimo percorso iniziato nella regular season, conclusa con un bilancio perfetto di 20 vittorie da 3 punti. Bechis e compagne si preparano quindi per le ultime rifiniture in palestra, certe che un’affermazione su un campo difficile come quello del Geopalace varrebbe morale e motivazione per mantenersi in testa alla serie. La classifica della Pool Promozione è la seguente: Roma Volley Club 66, Itas Trentino 56, Omag-MT San Giovanni in M.no 50, CDA Talmassons 48, Valsabbina Millenium Brescia 48, BSC Materials Sassuolo 47, Ipag S.lle Ramonda Montecchio 46, Futura Giovani Busto Arsizio 45, LPM BAM Mondovì 45, Itas Ceccarelli Martignacco 42, Volley Soverato 33, Volley Hermaea Olbia 30.

Giuseppe Cuccarini, coach della Roma Volley Club: "Siamo molto orgogliosi di quanto fatto finora, ma anche consapevoli che per raggiungere e conquistare il nostro obiettivo la strada è ancora lunga. Il vantaggio è molto grande ma questo non significa niente: le classifiche si muovono e dobbiamo conquistare i punti che ci mancano. Finita la fase del girone inizia quella della pool promozione. Come ogni cosa che inizia è il proseguimento del passato, ma anche una cosa nuova. Per noi sarà quindi importante iniziare col passo giusto. Olbia è una squadra che in casa ha avuto sicuramente un rendimento di altissimo livello, la stessa Trento su quel campo ha perso al tie-break. Bisognerà tirare fuori il meglio. Noi siamo molto fiduciosi nelle nostre qualità, certi di poter riprodurre un’altra pallavolo di altro livello. Abbiamo un obiettivo davanti e vogliamo perseguirlo fino in fondo, mettendo in campo una prestazione che ci consente di ottenere anche ad Olbia quello che vogliamo.”