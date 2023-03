A2. Nuova sfida casalinga per la Roma Volley Club: a Guidonia arriva Sassuolo

Il terzo atto della Pool Promozione è alle porte: domani 25 marzo, alle ore 17:30, fra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio, la Roma Volley Club scenderà in campo contro la formazione di Sassuolo. Per le due compagini si tratta del primo incontro ufficiale nella stagione 2022/23. Dall’altra parte della rete c’è Sassuolo, guidata in panchina da coach Venco, attualmente ottava in graduatoria con 47 punti, la squadra emiliana con Scacchetti, Pistolesi e Busolini arriverà motivata per dare il massimo e provare ottenere punti preziosi in ottica playoff.

L’obiettivo di Roma è uno solo: vincere. Le capitoline, dopo il primo stop contro Brescia che ha interrotto la serie di 24 affermazioni consecutive (fra campionato e coppa Italia), sono tornate al lavoro più cariche che mai, concentrate per rientrare in campo e centrare l’obiettivo. Le Wolves di coach Cuccarini si preparano per questa ulteriore sfida e chiamano a raccolta tutti i tifosi giallorossi per portare calore, passione e un tifo che certamente potrà aiutare a fare la differenza.

Giuseppe Cuccarini, coach della Roma Volley Club: “Quella con Brescia è stata la partita che ci aspettavamo, dal punto di vista tecnico che dell’agonismo. È stata una partita molto combattuta: merito a Brescia di averla vinta, però mi sento di dire che la partita è stata fatta anche in larga parte da noi avendo vinto due set in maniera dominante, per poi non essere incisive nei momenti di difficoltà. Fa parte della normalità, il nostro obiettivo è ora arrivare alla fine della pool promozione ottenendo quel che vogliamo. Sassuolo, oltre a perseguire l’obiettivo playoff, è una squadra giovane che ha sempre giocato bene tutto l’anno, sapendo superare grandi difficoltà riscontrati durante l’arco della stagione con alcuni infortuni importanti. L’hanno fatto egregiamente. Per questo dovremo essere molto brave nella lettura delle situazioni e nel perseguire palla su palla quello che vogliamo.”