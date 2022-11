A2: il Marsala non dà alla testa della Roma Volley Club, 3-1 in rimonta per le Wolves

È un successo pieno quello firmato dalla Roma Volley Club ai danni della Seap-Sigel Marsala (1-3 26-24; 11-25; 19-25; 14-25) nel match valevole la terza giornata di campionato. Se la prima frazione vede le marsalesi attaccare e difendere con grande efficacia fino a conquistarsi il primo set, le restanti tre hanno visto una splendida Roma al comando, perfetta in tutti i fondamentali, arrivando a siglare la disputa in appena un’ora e mezza di gioco. Un bel risultato quello conquistato sul taraflex del Pala Bellina, a cui ha contribuito tutta la squadra di coach Cuccarini, a partire dalla prestazione di Bici, MVP della gara e autrice di 21 punti, e dalle doppie cifre di Rivero, Ciarrocchi e Melli (19, 10,10 punti) ben assistite da capitan Bechis. Fra le file marsalesi, si sono distinte invece Salkute e Baasdam, autrici di 32 punti totali.

Coach Bracci parte con Baasdam opposta a Orlandi, Salkute e Bulovic in banda, Deste e Guarena al centro, Norgini libero. In campo per Roma Bechis e Bici sulla diagonale principale, Ciarrocchi e Rucli al centro, Rivero e Melli sono le schiacciatrici, Ferrara è il libero. In campo, la formazione di casa sfrutta subito l’intesa fra la regista Orlandi e la sua coppia di attaccanti Bulovic-Salkute per tentare la fuga, arginata a più riprese dalle giallorosse con il muro di Melli (10-11) e le difese di Ferrara. Il comando è mantenuto saldo dalle marsalesi fino a quando Cuccarini interrompe il gioco (18-15): al rientro in campo le romane ricuciono le distanze, ma lo sforzo corale di Bechis e compagne non basta per impedire alla squadra di Bracci di accaparrarsi meritata il set ai vantaggi (26-24).

I due sestetti tornano in campo con una Roma più risoluta e intensa: si lotta su ogni pallone, si spinge il servizio e con alcuni attacchi di Rivero si arriva al +7 (8-15). Dall’altra parte della rete, l’opposta Baasdam cerca di frenare l’accelerazione giallorossa con buoni contrattacchi, comunque senza riuscire a cambiare l’inerzia del set siglato dal braccio di Rivero (11-25). Roma conferma il buon momento di gioco espresso nel set precedente con Rucli ad allungare da subito le distanze grazie a un’ottima prestazione a muro (2-7). Marsala prova a reggere l’urto con la capitana Deste, che si mette in mostra nello stesso fondamentale, tuttavia Roma non si lascia intimidire e affonda ancora i colpi (12-20).

La forza in attacco di Salkute porta nella sua metà campo punti importanti, che nulla possono contro tutto il gruppo delle Wolves: l’ingresso di Bianchini risulta positivo e Roma va così in solitaria a prendersi anche il terzo set (19-25). I due sestetti tornano in campo e le giallorosse non abbassano il ritmo. Ciarrocchi va a segno dal centro, Ferrara contribuisce in difesa e Bici riesce a mettere a terra palle decisive. Il sestetto guidato da coach Cuccarini va ad accumulare un vantaggio sostanzioso (9-16) e si avvia lucido e concreto verso la fine della frazione. Le marsalesi di coach Bracci cercano di allestire contrattacchi insidiosi, senza però colmare l’ampio gap sul tabellino (14-24). La musica non cambia con l’errore al servizio di Guarena, che consegna il set (14-25) e l’intero match alle romane che chiudono la partita per 1-3, nel match valevole per il terzo turno di campionato.

La Roma Volley Club firma la terza vittoria consecutiva e sale così a quota nove punti nella classifica provvisoria del girone B di serie A2, pronta a tornare subito al lavoro in vista del turno infrasettimanale programmato per mercoledì 9 novembre alle ore 20:30 presso il Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio. Così Giuseppe Cuccarini, coach della Roma Volley Club: “Approcciare partite su campi come quello di oggi non è mai semplice. Sono situazioni che ti mettono alla prova. Abbiamo iniziato la sfida partendo contratti, le ragazze sono state poi brave a uscire da alcune situazioni di fatica, ritrovando una continuità che ci è mancata nella fase iniziale. Come già dichiarato in precedenza, c’è ancora del lavoro da fare per raggiungere la perfezione, però ora ci portiamo a casa questi tre punti importanti e ci prepariamo per la prossima sfida infrasettimanale in casa”. Il tabellino del match:

SIGEL MARSALA-ROMA VOLLEY CLUB 1-3 (26-24, 11-25, 19-25, 14-25)

MARSALA: Bulovic 10, Deste 5, Orlandi 2, Salkute 18, Guarena 1, Baasdam 14, Norgini (L), Garofalo, Ghibaudo, Moneta, Spanò. Ne: Frigerio. All.: Bracci

ROMA: Bici 21, Bechis 4, Rivero 19, Ciarrocchi 10, Ferrara (L1), Melli 10, Bianchini 6, Rucli 6. Ne: Valoppi, De Luca Bossa, Valerio, Rebora. All.: Cuccarini