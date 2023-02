A2: dopo la sbornia della Coppa Italia, la Roma Volley Club si rituffa nel campionato

Reduce dalla storica vittoria di Coppa Italia conquistata ai danni di Brescia davanti ai 7.000 spettatori dell’Unipol Arena, la Roma Volley Club è tornata al lavoro più motivata che mai in vista della prossima sfida. L’appuntamento, valido per la settima giornata di ritorno, è fissato per stasera alle ore 20:30 sul taraflex del Pala Pellini, dove le Wolves affronteranno la 3M Perugia. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube di Volleyball World Italia. Fanalino di coda del girone B, Perugia arriva alla sfida con 6 punti in classifica.

Un percorso in salita per la neopromossa guidata da coach Marangi che, fra le mura amiche e sostenuta dal tifo casalingo, proverà a dare tutto per giocarsela anche con la prima della classe. Dal canto suo, Roma intende continuare decisa la sua corsa in regular season verso l’obiettivo dichiarato, affrontando ogni avversario con la stessa voglia di affermarsi e fare bottino di altri punti preziosi. Contro Perugia non sarà da meno. Il sistema di gioco collaudato da Bechis e compagne cercherà in tutti i modi di frenare sul nascere un possibile tentativo delle umbre di alzare giri e ritmo per uscire dalla zona salvezza.

A sostenere in trasferta le giallorosse, ci sarà ancora una volta una delegazione de “Il Branco”, il tifo romano pronto più che mai a far sentire il proprio sostegno. Giuseppe Cuccarini, coach della Roma Volley Club: “Quelle come la Coppa Italia sono vittorie che danno molto dal punto di vista della confidenza, della fiducia. Abbiamo faticato molto perché è un periodo in cui abbiamo speso tante energie. Fortunatamente il turno di riposo ci ha aiutato in tal senso a recuperare. Ora siamo pronti per affrontare quest’ultima fase di regular season, con la stessa mentalità e atteggiamento che abbiamo messo fino ad oggi. È ancora tutto da conquistare e i passi importanti da fare sono ancora tanti. A partire dalla sfida a Perugia. Credo sia l’atteggiamento corretto quello di affrontare ogni partita a prescindere dall’avversario che hai di fronte, sempre nel massimo delle nostre potenzialità e possibilità. Un atteggiamento che finora ci ha contraddistinto e che dopo una vittoria come quella di Bologna cercheremo di metterlo sempre in atto”.