A2. Il cammino della Roma Volley Club nella Pool Promozione

La Roma Volley Club approda nella seconda fase del campionato e riprende senza soluzione di continuità il suo cammino verso l'obiettivo finale. Terminata la regular season con la vittoria numero venti ai danni di Martignacco, e blindata la vetta del girone B a quota 60 punti, le Wolves si preparano ad affrontare il primo appuntamento ufficiale della Pool Promozione in programma domenica 12 marzo in esterna contro la formazione della Hermaea Olbia. La nuova fase prevede il mantenimento del bottino conquistato in quella precedente, con un coefficiente di correzione applicato ai punteggi delle squadre del Girone B che durante la regular season hanno disputato due partite in meno.

Le prime sei classificate di entrambi i gironi (A e B) si affronteranno in gare di sola andata. La prima classificata al termine della pool è promossa direttamente in Serie A1, mentre le squadre classificatesi tra la seconda e la quinta posizione disputeranno i Playoff Promozione per aggiudicarsi l'altro posto in A1. Dal 12 marzo fino al 16 aprile, secondo la nuova graduatoria, Roma sfiderà in partite di sola andata le sei squadre provenienti dal Girone A, affrontando tre match interni e altrettanti esterni. Le avversarie saranno Olbia, Brescia (già affrontata in occasione della finale di Coppa Italia), Sassuolo, Mondovì, Busto Arsizio, Trentino (avversaria nella semifinale di Coppa Italia).

Il calendario (in attesa di anticipi e posticipi):

Giornata 1 – Domenica 12 marzo ore 15

Volley Hermaea Olbia - Roma Volley Club

Giornata 2 – Domenica 19 marzo ore 16

Roma Volley Club – Millenium Brescia

Giornata 3 – Sabato 25 marzo ore 17.30

Roma Volley Club – Bsc Materials Sassuolo

Giornata 4 – Domenica 2 aprile ore 17

Lpm Bam Mondovì – Roma Volley Club

Giornata 5 – Domenica 9 aprile ore 17

Futura Giovani Busto Arsizio – Roma Volley Club

Giornata 6 – Domenica 16 aprile ore 17

Roma Volley Club – Itas Trentino