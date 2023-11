A1. Che sfida per la Roma Volley Club: le Wolves nella tana delle campionesse di Conegliano

Nemmeno il tempo di godersi la bella vittoria conquistata sabato scorso al tie-break contro Casalmaggiore che le Wolves volgono subito lo sguardo al prossimo incontro infrasettimanale. Questa volta, sulla strada delle giallorosse, c’è la capolista Conegliano di coach Santarelli per il recupero della quarta giornata di andata di regular season. L’appuntamento è fissato per mercoledì 22 novembre sul taraflex del PalaVerde con fischio d’inizio alle 20:30 e sarà trasmesso ancora una volta in diretta su Rai Sport e su VBTV, disponibile solo ad abbonati.

Ad attendere le capitoline nella terza trasferta consecutiva programmata nel mese di novembre ci sarà Conegliano, una delle big candidate al titolo della stagione 2023/24. Prima forza del campionato a quota 21 punti, ma con una partita in meno rispetto alle inseguitrici, la squadra di coach Santarelli scenderà in campo per puntare alla vittoria e mantenere la vetta della graduatoria. Per Bechis e compagne, reduci dalla prova di carattere espressa sul campo di Cremona, sarà un’occasione utile per confrontarsi con un altissimo livello di gioco e verificare i progressi fatti fino ad oggi.

Michela Ciarrocchi, centrale della Roma Volley Club, commenta così alla vigilia dell’incontro: “Contro Casalmaggiore è stata una lunga partita, siamo state molto brave a tenere il ritmo fino all’ultimo punto e portarci a casa due punti importantissimi per la nostra classifica. Domani sarà sicuramente una partita intensa sotto molti punti di vista. Veniamo da due trasferte consecutive, la terza con quella di oggi; quindi, i chilometri iniziano a farsi sentire. Siamo comunque riusciti a ritagliarci degli spazi per allenarci e arrivare preparati al match. L’obiettivo è giocare la nostra migliore pallavolo. Dobbiamo entrare aggressive e spavalde, senza paura ma con tanta voglia di mostrare un bel gioco. Sarà sicuramente una partita emozionante visto che giochiamo contro una delle migliori squadre al mondo, cercheremo di dare il nostro meglio.”