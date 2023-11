A1. La Roma Volley Club si prepara al trittico di trasferte: si parte da Pinerolo

Dopo la bella vittoria casalinga contro Bergamo e la successiva partenza di Plak, le Wolves continuano a pieno ritmo il lavoro in preparazione delle prossime tre gare consecutive in esterna, partendo da Pinerolo (12 novembre), passando per Casalmaggiore (18 novembre) e infine con Conegliano per il recupero fissato il prossimo 22 novembre. Il tour de force parte dalla sfida in programma domenica 12 novembre contro la formazione di Pinerolo guidata da coach Marchiaro, con fischio di inizio alle ore 17. La gara sarà trasmessa sul canale tv VBTV, previa sottoscrizione di un abbonamento.

Quello che le Wolves incontreranno nel turno valido per la settima giornata di regular season è un avversario valido che in questa fase preliminare della stagione ha figurato bene nella maggioranza degli incontri, dimostrando di saper lottare, come dimostrato contro Cuneo e Firenze (il primo perso e il secondo vinto al tie-break), e talvolta, al di là del risultato finale, di interpretare in modo concreto e lucido incontri sulla carta più complessi, come quello contro Novara. Se da un lato le ragazze di Marchiaro, in questa prima fase, hanno dimostrato a suon di risultati un buon stato di forma, dall’altro le giallorosse di coach Cuccarini sono pronte per scendere sul taraflex del PalaBus Company e mettere a frutto le numerose indicazioni raccolte finora, con l’obiettivo di impensierire la formazione piemontese e provare a portare a casa qualche punto utile.

Così Giulia Melli, schiacciatrice della Roma Volley Club, commenta la sfida: “L’unico modo per approcciare queste tre sfide è farlo una alla volta, in modo da potersi concentrare bene sul tipo di avversario che troveremo dall’altra parte della rete. Da Pinerolo a Conegliano, passando per Casalmaggiore. Non penso ci siano grossi stratagemmi: palla dopo palla, partita dopo partita, ottimizzando tutte le proprie energie sia fisiche che mentali.” “A partire da Pinerolo. Per loro sarà sicuramente un gran vantaggio avere dalla loro un pubblico molto caldo in un palazzetto non troppo grande. Questo non dovrà condizionarci. Bisognerà partire con la propria sicurezza. Sarà molto importante provare a contenerle sin da subito, impedendo loro di prendere il ritmo gara. Noi abbiamo il compito di spingere in tutti i fondamentali, a partire dalla battuta. Penso che questo sia un buon punto di partenza.”