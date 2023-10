A1. Roma Volley Club, l’esordio al PalaTiziano non è quello sognato: Chieri vince 3-0

Emozione? Responsabilità? La Roma Volley Club ha inaugurato il PalaTiziano a cinque anni di distanza dall’ultimo evento disputato in questa struttura, ma purtroppo il risultato non è stato quello sperato. Le Wolves sono uscite sconfitte in 3 set contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, un match che è stato interpretato eccessivamente a fiammate dalla squadra di coach Cuccarini. In tutti i parziali, infatti, la squadra giallorossa ha lasciato il largo alle piemontesi proprio nel suo momento migliore, quando magari un mini-break poteva sembrare decisivo. Merito anche di Chieri che è stata molto attenta in difesa e non ha lasciato passare neanche uno spillo. Miglior realizzatrice delle romane è stata Celeste Plak con 11 punti. Con questo ko la Roma Volley Club rimane ferma a 2 punti nella classifica dell’A1 e fra una settimana potrà di nuovo sfruttare un turno casalingo: domenica 22 ottobre, infatti, le Wolves se la vedranno con Busto Arsizio.

Primo set: Cuccarini parte con il 6+1 formato da Bechis, Bici, Schwan, Ferrara, Plak, Ciarrocchi e Correa. Il match inizia in sostanziale equilibrio, nessuna delle squadre riesce a prevalere e le Wolves rimangono vicine a Chieri nel punteggio grazie a Correa, efficace sia a muro che da posto 2. Sull’8-8 Roma tenta un allungo che sembra interessante ed esalta il PalaTiziano: si arriva sull’11-8 grazie alla pipe di Plak dopo una serie impressionante di salvataggi di Ferrara. Le piemontesi però non ci stanno e ribaltano completamente la situazione (11-12). I time-out di Cuccarini non sortiscono l’effetto sperato e le ospiti creano un gap che poi diventerà decisivo. I continui muri subiti dalle giallorosse da posto 2 e i punti realizzati da Anthouli, vera e propria spina nel fianco, allargano a macchia d’olio lo svantaggio e il set si chiude senza grossi sussulti, nonostante l’ingresso di Melli per Schwan per cercare una rimonta disperata.

Secondo set: coach Cuccarini conferma lo starting six precedente e inizialmente la voglia di rivalsa di Roma ha la meglio, grazie a Correa (sempre grintosa), Bici e Plak. La svolta del set arriva però sul momento più bello delle Wolves. Un monster Block di Correa permette alle padrone di casa di andare sul +2, ma il time-out di coach Bregoli trasforma il set e dà inizio al tentativo di fuga di Chieri. Ancora una volta posto 2 rappresenta un problema per le giallorosse e serve a poco l’ingresso di Madan per Bici. Schwan prova a far rimanere a galla le compagne, come anche Plak, ma il gap si riduce soltanto fino a tre lunghezze (18-21). Il time-out piemontese consente alle ospiti di riassestarsi e con cinque palle set non è purtroppo difficile arrivare al 2-0.

Terzo set: Non c’è Ciarrocchi in questa frazione di gioco, al suo posto Rucli. È il set in cui Roma dà l’impressione di poter ribaltare il risultato più che negli altri due, peccato per un punto contestato che ha stravolto i piani di coach Cuccarini. È un botta e risposta continuo tra le due squadre, fino a quando le padrone di casa mettono a segno un parziale di 4-0 che le porta sul 14-11. Sembra un break incoraggiante, ma la svolta arriva sul 15-13 per le giallorosse: il punto viene dato per due volte alle capitoline dopo il challenge per una richiesta di tocco a muro, le proteste di Chieri portano poi alla modifica decisiva del punteggio. Roma avrebbe potuto conquistare il 16-13, ma si ritrova invece con le piemontesi a una sola lunghezza. Da quel momento, complice l’attesa per la decisione arbitrale e le contestazioni del pubblico, le Wolves perdono fiducia e lasciano campo alle ospiti che si assicurano cinque match point. Il secondo è quello decisivo per il 3-0 finale. Il tabellino del match:

ROMA VOLLEY CLUB-REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 0-3 (18-25, 20-25, 20-25)

ROMA: Ciarrocchi 2, Bechis, Plak 11, Ferrara, Rucli 1, Valoppi, Correa 6, Melli 1, Schwan 9, Bici 7. N.E. Rivero, Madan, Fratini, Muzi. All. Cuccarini

CHIERI: Tonelli, Rolando, Morello, Spirito, Skinner 17, Papa, Grobelna 6, Kingdon 15, Anthouli 4, Gray 10, Kone, Zakchaiou 4, Weitzel 7, Malinov. All. Bregoli