A1. La Roma Volley Club cade a Pinerolo e fallisce il sorpasso in classifica

Non riesce l’impresa alla Roma Volley Club, uscita sconfitta dal match contro una Pinerolo che, fra le mura di casa, ha intascato l’intera posta in palio (3-0 25-23; 25-21; 25-20) nella gara valida per la settima giornata di regular season. Le giallorosse, al di là del risultato finale, hanno lottato alla pari per buona parte della disputa, senza però impedire alle padrone di casa di prendersi il bottino pieno e la vittoria che le vede salire nella quinta posizione nella classifica provvisoria a quota 12 punti. Mvp del match è il libero Moro con un 85% di efficienza in ricezione.

Fra le romane, da segnalare l’interpretazione offensiva di Bici (12 punti messi a referto) e Correa (9). Roma ha condotto a lungo il primo set, arrendendosi all’ultimo davanti a una Pinerolo brava a ribaltarlo nel finale (25-23). Dopo una situazione di parità, in quello successivo, la prestazione positiva delle padrone di casa ristabilisce le gerarchie con l’ottima Ungureanu che si conferma una spina nel fianco per le romane. L’ingresso di Madan, che firma i suoi primi punti stagionali, non basta, lasciando alle pinelle la possibilità di intascarsi anche la seconda frazione (25-21). Nel terzo set, la squadra di Marchiaro parte subito forte staccando le capitoline, il ritorno di Roma si interrompe per sul più bello con qualche errore di troppo che permette alle pinelle di accelerare e aggiudicarsi anche il terzo set e l’incontro.”

Così Erblira Bici, opposto della Roma Volley Club: “Arrivavamo da partite giocate bene, aspettavamo una Pinerolo entusiasta con tanta fame di fare punti. Abbiamo giocato bene ma non tutto il tempo sbagliando anche tanto. Loro sono state più brave, dobbiamo tornare in palestra a lavorare pensando alla prossima partita. Siamo una squadra con tanta voglia di fare bene, dobbiamo lavorare e penso che possiamo fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto oggi che non è stato il massimo.” Il tabellino del match:

WASH4GREEN PINEROLO – ROMA VOLLEY CLUB 3-0 (25-23; 25-21; 25-20)

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 5, Cambi 2, Polder 7, Akrari 11, Ungureanu 13, Nemeth 18, Moro (L), Cosi, Storck 1, Camera, Bussoli 1. Non entrate: Rostagno, Di Mario (L). All. Marchiaro.

ROMA VOLLEY CLUB: Bici 12, Bechis, Rivero 8, Ciarrocchi 1, Plak , Ferrara (L), Rucli 2, Valoppi, Correa 9, Melli 6, Schwan 1, Muzi n.e., Madan 2. All. Cuccarini