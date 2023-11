A1. Al PalaTiziano una sfida da vincere a tutti i costi: ostacolo bergamasco per la Roma Volley Club

Continua il tour de force delle capitoline. A pochi giorni dal match al cardiopalma che le ha viste tornare da Firenze con un punto, le Wolves si rituffano nel campionato in attesa della prossima sfida casalinga contro il Volley Bergamo 1991. La gara, valida per la sesta giornata, si giocherà sabato 4 novembre, con fischio d’inizio alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e su Volleyball World TV, previa sottoscrizione di un abbonamento. La sfida opporrà alle capitoline la formazione bergamasca di coach Solforati che arriva all’appuntamento affamata di punti e volenterosa di riscattarsi da un avvio di campionato poco fortunato. Alle sconfitte incassate, l’ultima contro la forte Milano dove Gennari e compagne sono comunque riuscite a mettere le mani su un set (1-3), si aggiunge l’infortunio della schiacciatrice Rozanski, le cui condizioni sono ancora da accertare.

Ci sono tutte le premesse per un match ad alto ritmo gara con entrambe le formazioni che insieme hanno già totalizzato ben 5 tie-break, 3 per le romane (di cui 2 vittorie) e 2 per le bergamasche (1 successo). Non sarà da meno la squadra di Cuccarini che, tornata subito al lavoro dopo la trasferta infrasettimanale a Firenze, è alle prese con le ultime rifiniture tecniche per prepararsi al meglio a questo altro appuntamento oltre che per ben figurare davanti al suo caldo pubblico, ancora una volta presente per rendere sempre più magica l’atmosfera del PalaTiziano. Così Michela Rucli, centrale della Roma Volley Club, così alla vigilia della sfida: “Non abbiamo avuto troppo tempo per preparare questa partita: sapevamo assolutamente che il calendario sarebbe stato intenso e che queste due partite entrambe molto importanti sarebbero state molto ravvicinate. Bergamo verrà a Roma in cerca di punti e quelli che verranno assegnati sabato sono molto molto preziosi per entrambe le squadre. Sono una squadra che sta avendo difficoltà e che stai cercando di uscirne.”

“Nonostante questo campionato sia molto impegnativo, credo che ci stiamo misurando bene con le altre forze. Come credo anche che la sconfitta di mercoledì scorso ci abbia dato la consapevolezza di quanto meglio possiamo fare. Abbiamo commesso numerosi errori e nonostante ciò abbiamo portato una squadra come Firenze al tie-break, rischiando per poco di portare a casa la partita. Quindi questo secondo me si deve dare la consapevolezza che possiamo fare tanto e tanto meglio. Come dimostrato in campo, il gruppo è la nostra forza, non solo l’individualità, ma anche quello che riusciamo a fare tutti insieme.”