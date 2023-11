A1. La nuova Roma Volley Club senza Celeste Plak: tutti i possibili scenari

E mi fa piangere, sospirare, così celeste. Una delle canzoni più famose di Zucchero sembra essere stata scritta per descrivere senza troppi fronzoli l’attuale situazione della Roma Volley Club. La formazione giallorossa ha conquistato con merito l’A1 dopo un’annata eccezionale e per affrontare la massima categoria del volley femminile aveva pensato a un acquisto di grido, l’olandese Celeste Plak. Dopo appena cinque gare di campionato, però, l’atleta ha detto addio alla Capitale preferendo accasarsi con le turche del Besiktas. Da quel momento si è posto un problema di non poco conto per coach Cuccarini, cioè come sostituire quella che per il tecnico è stata fin dall’inizio una schiacciatrice. Il dilemma si è posto subito, in occasione della trasferta di Pinerolo in cui le Wolves sono scese in campo per la prima volta senza Plak.

Per l’occasione l’allenatore di Città di Castello ha optato per un’altra schiacciatrice del roster, Giulia Melli, fino a domenica scorsa impiegata soltanto in un match. È sembrata la scelta più naturale, anche se a livello di performance è stato compiuto un passo indietro. Il “fantasma” della schiacciatrice olandese continua ad aleggiare, tanto è vero che Plak è ancora la miglior realizzatrice della squadra. I suoi 93 punti totali sono però un passato che bisogna già dimenticare e soltanto Erblira Bici si è avvicinata a questo bottino (è ferma a quota 91), mentre per completare il podio occorre scendere fino ai 47 punti di Jessica Rivero. La sconfitta in 3 set contro Pinerolo ha dimostrato come mancasse quel guizzo in più che avrebbe fatto la differenza, visto che la Roma Volley Club ha mollato i parziali proprio sul più bello.

Oltre a Melli, Cuccarini può fare affidamento su un’altra giocatrice che ricopre lo stesso ruolo di Plak, Courtney Rose Schwan. Per il momento è stato un buon valore aggiunto, ma i 27 punti che ha messo a referto in sei gare parlano di una media da perfezionare, già a partire dalla trasferta di domenica contro Casalmaggiore. Per quel che riguarda il resto del roster, è difficile immaginare che qualche altra atleta si sacrifichi fuori ruolo, forse l’unico tentativo potrebbe essere quello della cubana Dezirett Madan che è però un opposto e deve ancora ambientarsi nel campionato italiano. E se fosse il mercato a togliere le castagne dal fuoco?

Per il momento non ci sono indiscrezioni e le bocche rimangono cucite, però la società capitolina può sempre approfittare delle varie “finestre” previste per acquisti e cessioni. Dal 30 ottobre, ad esempio, è iniziato il secondo periodo di mercato (durerà fino al 17 gennaio 2024), quello in cui si potranno tesserare non più di tre giocatrici, italiane o straniere. Ci sarà poi un terzo e ulteriore periodo per gli scambi, dal 19 gennaio fino al termine della Regular Season di A1 o dei play-off: in questo caso è ammesso il tesseramento di due new entry che però non abbiano mai giocato in Italia nell’attuale stagione, italiane o straniere. Tante ipotesi in ballo, dunque, ma alla fine prevarrà il solito detto: chi vivrà, vedrà.