A1. Conegliano è di un altro pianeta e non fa sconti alla Roma Volley Club

La corazzata Prosecco Doc Imoco Conegliano non concede sconti alle Wolves di coach Cuccarini e si impone per 3-0 (25-16; 25-16; 25-20) nel match valido il recupero della quarta giornata di andata. Al PalaVerde di Villorba, le Pantere superano in tre set il sestetto di Cuccarini, forte delle ottime percentuali in attacco di Lubian (100%), nel fondamentale di ricezione con De Gennaro che registra un 77% di positività e al servizio con 9 ace totali. Le note positive, in casa giallorossa, giungono da una prestazione di squadra convincente a muro (sono 5 i muri punto di squadra) e dall’ottimo inserimento dell’opposta Madan, autrice di 10 punti (di cui 1 ace).

Ci provano le Wolves, ma difficile resistere agli attacchi di Haak, Cook e Fahr, premiata MVP del match. Nell’avvio dei primi due set, le capitoline mantengono il ritmo della disputa fino alla metà delle frazioni di gioco, per poi allentare il colpo e lasciare ad Haak e compagne di prendere il largo fino ai parziali speculari di 25-16. Nel terzo, all’avvio fotocopia delle frazioni precedenti segue poi una reazione di squadra da parte delle Wolves che restano col fiato sul collo delle Pantere fino al 22-20 con la buona prestazione individuale di Madan. Non basta però la bella rimonta delle capitoline per contenere la corazzata Conegliano, determinata a tenere al sicuro la vetta della classifica, prendendosi così anche la terza frazione (25-20) e l’intera posta in palio.

La squadra di coach Cuccarini raccoglie ancora altre indicazioni utili per tornare a Roma dopo tre sfide consecutive in esterna e focalizzarsi sul prossimo incontro fra le mura casalinghe del PalaTiziano, in programma domenica 26 novembre in occasione della sfida con la forte Milano che ha già fatto registrare il sold out. Sofia Valoppi, libero della Roma Volley Club: "Aver giocato oggi qui al Palaverde è stato un onore. Conegliano è un avversario tosto, lo sapevamo. Ci abbiamo messo tanto impegno ma soprattutto molta serenità per provare a divertirci. Abbiamo fatto un buon inizio campionato, ma la strada è ancora molto lunga. Dovremo certamente giocarcela bene e batterci fino alla fine come abbiamo fatto con Casalmaggiore.” Il tabellino del match:

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – ROMA VOLLEY CLUB 3-0 (25-16; 25-16; 25-20)

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Robinson-Cook 9, Squarcini n.e, Lubian 9, Haak 13, Wolosz n.e, Lanier 13, De Gennaro (L); Gennari n.e, Bardaro 1, Piani 2, De Kruijf n.e, Bugg 1, Fahr 9, Plummer n.e. Allenatore: Santarelli

ROMA VOLLEY CLUB: Bechis, Bici 4, Rucli 2, Correa 3, Melli 1, Rivero 8, Ferrara (L), Schwan 1, Valoppi, Madan 10, Muzi, Ciarrocchi 3. All. Cuccarini