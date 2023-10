A1. Il campionato della Roma Volley Club parte in trasferta: domani la sfida con Vallefoglia

Inizia con la trasferta a Pesaro il percorso di Roma in A1. Dopo essersi confrontata con altre compagini nella fase pre-campionato, la Roma Volley Club è pronta per l’esordio nella stagione 2023/24 sul campo della Megabox Vallefoglia. L’appuntamento è fissato per domenica 8 ottobre alle ore 17 quando le giallorosse affronteranno la formazione di Andrea Pistola e dell’ex centrale capitolino Agnese Cecconello. Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma tv di Volleyball World, disponibile solo con abbonamento. Le indicazioni ottenute nei test delle scorse settimane e durante tutta la fase di preparazione non sono mancate per la squadra di Roma, che in questi ultimi giorni sta lavorando in palestra con l’obiettivo di perfezionare i meccanismi di gioco, con la consapevolezza che ogni partita sarà fondamentale per la crescita del gruppo, dall’approccio tecnico a quello agonistico.

Coach Cuccarini dovrà fare a meno della schiacciatrice Rivero, ferma a causa di un infortunio riportato durante il Trofeo Astori. Dal canto suo, la formazione della Megabox Vallefoglia, forte di un roster rinnovato composto da giocatrici di grande valore, arriva ai nastri di partenza con degli ottimi risultati ottenuti nella fase di preparazione al campionato, dimostrando, nel rendimento generale, di poter essere una valida avversaria per tutte le partecipanti al campionato della massima serie.

Il commento di coach Cuccarini alla vigilia dell’incontro: “Noi avevamo un programma di preparazione che abbiamo cercato di rispettare al massimo. All’interno del nostro programma purtroppo son venuti meno alcuni test, togliendoci feedback rispetto al punto del lavoro in cui eravamo. Al tempo stesso, abbiamo avuto alcune giocatrici che hanno avuto problematiche fisiche, compromettendo il loro cammino e il progredire della preparazione della squadra. Devo dire che il gruppo ha continuato ad allenarsi con grande entusiasmo, grande voglia di fare e con un atteggiamento molto positivo. Affrontiamo la partita di domenica con tanta energia in vista anche del proseguo del campionato. Vogliamo subito dimostrare la nostra faccia migliore.”

“Megabox è una società molto ambiziosa. Da quando è in serie A1 ogni anno ha cercato di migliorare sempre la sua situazione e il proprio roster. Oggi vanta un roster importante con giocatrici di grande esperienza internazionale e di grandi qualità. Mi aspetto una partita estremamente competitiva, come lo saranno tutte quelle in calendario. Ogni partita è una battaglia e va giocata in questa maniera, altrimenti rischi di non progredire. Per questo appuntamento, sicuramente riusciremo a mettere in campo una formazione che riuscirà a sostenere l’impegno nel migliore dei modi.”