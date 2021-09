Il 24 settembre la presentazione ufficiale della United Pomezia

Non una semplice presentazione. Si avvicina velocemente l’inizio del campionato didi volley femminile e si avvicina anche il momento della presentazione ufficiale della. Il prossimo 24 settembre, infatti, le ragazze della formazione laziale si faranno conoscere ai loro tifosi, per la precisione a Torvaianica, nell’insolita cornice di. La scelta della location non è casuale, visto che proprio il parco acquatico ha annunciato nelle ultime ore la stretta collaborazione con la squadra neopromossa in B1.

L’unione di intenti ha come obiettivo quello di portare in alto il nome del territorio pometino. Ecco perché la presentazione ufficiale sarà diversa dal solito, con il pubblico che scoprirà i volti e le prime impressioni delle ragazze per poi gustare una dimostrazione che vedrà come protagonisti assoluti i delfini di Zoomarine. Sono aperte le prenotazioni all’evento presso il palazzetto comunale la “Cupola” in Via Varrone, dal lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 19:00, fino ad esaurimento posti. Il PalaCupola è già pronto a dimostrare tutto il proprio affetto, visto che sarà l’elemento in più per le partite casalinghe di Pomezia in questa stagione 2021-2022.

La compagine che tanto ha reso orgoglioso il territorio lo scorso anno si sta formando giorno dopo giorno e la rosa è attualmente un sapiente mix di conferme e importanti novità per irrobustire la squadra. Uno dei principali punti fermi della formazione è senza dubbio la guida tecnica. La splendida cavalcata della scorsa stagione non poteva che avere un riconoscimento, vale a dire la riconferma in panchina di Alessandro Nulli Moroni, artefice della promozione e chiamato a un compito non semplice in questa impegnativa annata di B1.