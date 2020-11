Volley Club Frascati, Truffarelli: “E’ dura non poterci allenare"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – L’attività del Volley Club Frascati va avanti in maniera quasi del tutto “regolare” per le giovanili (fatta eccezione per il minivolley) con gli allenamenti in forma individuale. Meno fortunati gli “over” della serie D maschile, costretti da oltre un paio di settimane a rimanere a casa. Marco Truffarelli, opposto classe 1989 già presente nel gruppo tuscolano dalla passata stagione, parla della “voglia di campo” sua e di quella degli altri “over” del gruppo allenato da quest’anno da Orazio Speranza. “E’ molto dura restare lontani dai campi, a maggior ragione se pensiamo che la C si può allenare e che lo possono fare anche i campionati Csi, considerati di “interesse nazionale”. Alla fine attualmente sono bloccati il nostro campionato e le divisioni dalla Prima alla Terza”. Un peccato doppio se si pensa che la serie D del Volley Club Frascati era partita con un buono slancio, esattamente come aveva terminato: “L’anno scorso prima del blocco avevamo un bel ritmo – ricorda Truffarelli – Quest’anno la rosa non era cambiata molto e i nuovi innesti “over” erano ragazzi che già avevano giocato a Frascati, quindi lo spirito di gruppo era già a buon punto: tra l’altro questa sarebbe stata la settimana dell’esordio e invece era arrivato un primo rinvio delle attività ufficiali a fine novembre, mentre ieri tutti i discorsi sono stati rimandati addirittura a gennaio. Insomma, la situazione non è semplice e la speranza di tornare presto in campo non è concreta”. Truffarelli aveva ritrovato quest’anno coach Orazio Speranza: “Abbiamo lavorato assieme alla Roma Otto dove conquistammo proprio una promozione dalla serie D: l’obiettivo di questa stagione, senza troppi giri di parole, è quello di ripetersi. Il coach è uno che sa entrare nel “cuore” di un gruppo e sa impostare gli allenamenti sul ritmo, coinvolgendo tutta la squadra. Poi, essendo stato un atleta di alto livello nel ruolo di alzatore, ha la grande capacità di saper gestire le partite. Un tecnico di grande spessore che ci può aiutare tanto”.