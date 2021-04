Volley Club Frascati, Pisicchio: “Questa squadra sa combattere”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Sono decisi e positivi i primi passi dell’Under 15 femminile nella massima categoria regionale: nelle prime due partite del campionato di Eccellenza, infatti, le ragazze di coach Flavia Mola (che sono passate tramite il girone di qualificazione per approdare in categoria) hanno battuto con un doppio 3-2 prima il Cspeterpan e nel match interno di martedì sera il Volley Friends. Una gara combattuta come dimostrano i parziali (25-16, 23-25, 25-16, 20-25 e 15-9) e come testimonia anche la centrale classe 2006 Sara Pisicchio, tra le protagoniste dell’incontro: “Abbiamo cominciato molto bene la sfida e forse abbiamo pensato che potesse essere tutto più semplice, invece poi il Volley Friends ha dimostrato il suo valore e ha fatto suo il secondo set in cui ci è mancata qualcosina alla fine. La gara è stata tirata fino al tie break in cui l’equilibrio si è spezzato nella parte conclusiva, quando abbiamo “accelerato”: abbiamo ascoltato i consigli della nostra allenatrice e portato a casa un altro bel successo”. Questa squadra ha dimostrato di sapere tirare fuori gli artigli nei momenti delicati della sfida: “Evidentemente siamo un gruppo capace di combattere e in questo senso la coach Flavia Mola sa darci la forza di tirare fuori il meglio. Con lei avevo già lavorato, è un tecnico molto valido”. La Pisicchio, che ha mosso i primi passi pallavolistici al Sant’Anna Morena, è ormai al suo quinto anno all’interno del Volley Club Frascati: “Quest’anno il gruppo è cambiato un po’ rispetto a quello della passata stagione, ma le nuove arrivate hanno saputo integrarsi molto bene. Ci alleniamo tantissimo e credo che i progressi già si siano visti: dobbiamo ancora migliorare soprattutto in ricezione, ma sappiamo che abbiamo margini di crescita in tutti i fondamentali. Comunque in queste prime due partite abbiamo dimostrato di potercela giocare anche in Eccellenza: obiettivi precisi non ne abbiamo, ma cercheremo di dare il massimo puntando sempre in alto”. Domani le frascatane torneranno già in campo per l’ultimo match pre-pasquale sul campo del Dream Team Roma.