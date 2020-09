Volley Club Frascati, coach Micozzi: “Settore maschile in crescita per qualità e anche numeri”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Le problematiche legate al Covid hanno “colpito duramente” diverse società sportive. Il Volley Club Frascati, anche grazie ad una rigorosa osservanza dei protocolli vigenti, ha tenuto botta e anzi è riuscito anche a far lievitare il numero degli iscritti. Anche il settore maschile non ha fatto eccezione, continuando il percorso di crescita fortemente caldeggiato dal presidente Massimiliano Musetti nelle ultime stagioni. “Siamo contenti di come stanno andando le cose, stanno arrivando diversi ragazzi di varie fasce d’età e da diverse zone del nostro territorio” dice Gianluca Micozzi che l’anno scorso ha guidato in prima persona la serie D e alcune selezioni giovanili e quest’anno si dividerà i compiti con Orazio Speranza. “Al tempo stesso siamo convinti che questo settore maschile possa crescere ancora e togliersi delle belle soddisfazioni sia a livello di prima squadra che di settore giovanile” rimarca l’allenatore che avrà una “responsabilità diretta” sui gruppi Under 19, Under 17 e Under 15 che giocheranno campionati territoriali. “La filosofia della serie D rimarrà la stessa della passata stagione con la metà del gruppo che sarà più esperta e l’altra metà formata da giovani del settore giovanile – sottolinea Micozzi - L’Under 19 dovrà affrontare un campionato nuovo visto che l’anno scorso per scelta non disputammo la categoria Under 18, ma siamo convinti che possa fare bene. L’Under 17 avrà l’ossatura della “vecchia” Under 16 che nell’ultima annata ha raggiunto le finali regionali, senza poterle concludere a causa dell’interruzione provocata dal Covid. Poi c’è l’Under 15 che si basa su alcuni ragazzi già nel giro delle categorie superiori, uniti ad altri nuovi elementi che proveranno ad allinearsi al livello tecnico degli altri. Ma ovviamente ricordiamo che il Volley Club Frascati è pronto ad accogliere chiunque volesse iniziare a fare pallavolo, anche atleti Under 14, Under 13 (gruppo che è già corposo, ndr), Under 12 e pure minivolley, in quel caso assieme alle bambine” chiosa Micozzi.