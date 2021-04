Volley Club Frascati, Micozzi: “La prima sconfitta? Può farci bene”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ arrivata la prima sconfitta per l’Under 17 femminile territoriale del Volley Club Frascati. Le ragazze di coach Gianluca Micozzi hanno ceduto per 3-0 sul campo dello Zagarolo che ha così agganciato le tuscolane in vetta al girone. “Le avversarie si sono dimostrate una buona squadra ben organizzata e sicuramente hanno sfoderato un’ottima prestazione. Le nostre ragazze, invece, nel primo parziale sembravano quasi “spaesate”, mentre nel secondo le cose sono andate molto meglio anche se qualche imprecisione ci è costata la conquista del set. Nel terzo abbiamo pagato proprio il “pensiero” di non essere riusciti a rientrare subito in partita e così la contesa si è chiusa a favore delle padrone di casa. Non tutti i mali vengono per nuocere, però: finora avevamo collezionato tre vittorie in altrettante sfide e magari una sconfitta ci può far rimettere i piedi per terra e riprendere con maggiore determinazione il lavoro in palestra”. Micozzi parla della “genesi” dell’Under 17 femminile territoriale: “E’ il mio primo anno con queste ragazze, alcune delle quali già giocavano insieme l’anno scorso. A loro sono state aggiunte alcune giovani atlete del gruppo Under 15 territoriale (sempre allenato da Micozzi, ndr) per fare esperienza e lavorare su una filosofia di gioco ben precisa. Obiettivi? Dobbiamo cercare di arrivare il più lontano possibile, ma la cosa fondamentale è la crescita delle ragazze”. Le tuscolane proveranno a passare nella seconda fase del torneo: il passo lo staccherà la prima di ogni girone e le sei migliori seconde (su undici raggruppamenti). “Il gruppo si impegna tanto, ha cambiato il modo di allenarsi e ha tanta voglia di migliorare – dice Micozzi - Potenzialmente ci sono ragazze che potrebbero anche entrare nel gruppo di pari categoria che gioca in Eccellenza, in questo senso abbiamo un continuo confronto con Flavia Mola”. La prossima partita delle ragazze di Micozzi sarà con Labico il prossimo sabato 17 aprile: la corsa è stata solo interrotta, ma dovrà riprendere al più presto.