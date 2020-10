Volley Club Frascati, Jacopo Mengoni: “Possiamo fare belle cose sia in D che con U19 e U17”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Jacopo Mengoni, martello classe 2004, è stato uno dei primi a sposare il progetto maschile del Volley Club Frascati, fortemente voluto dal presidente Massimiliano Musetti (che visse da protagonista in campo gli anni d’oro del club tuscolano a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta). Ora, sotto la guida del neo coach Orazio Speranza (anche lui, da atleta, colonna di quel magnifico Volley Club Frascati), la formazione frascatana vuole ben figurare in serie D con giovani di belle speranze come lo stesso Mengoni: “Ho iniziato a giocare a pallavolo dopo che mi ero incuriosito per delle dimostrazioni scolastiche. I primi passi li ho mossi sei anni fa proprio qui a Frascati e assieme a me c’erano anche Alessandro Cittadini, classe 2003, e il mio coetaneo Davide Ferraioli che tuttora fanno parte del gruppo. Mi è piaciuto da subito questo ambiente e il rapporto che s’è creato con i dirigenti, i tecnici e i compagni di squadra”. Mengoni quest’anno farà parte sia del gruppo della prima squadra, che militerà in serie D, sia di quelli dell’Under 19 e dell’Under 17: “Le prospettive sono buone per tutte le categorie – dice il giovane martello – In serie D, anche sentendo ciò che ci dicono i più grandi, possiamo fare belle cose. E il discorso vale anche per l’Under 19 dove si è già formato un bel gruppo e anche per l’Under 17 che è reduce dall’ottima stagione dello scorso anno in Under 16 e che proverà a ripetersi”. Mengoni parla con entusiasmo dell’arrivo di coach Speranza alla guida della prima squadra: “E’ un tecnico estremamente preparato, d’altronde è stato un giocatore di alto livello e sa bene quali sono le dinamiche di questo sport. Inoltre è una persona con cui si può scherzare tranquillamente, poi quando c’è da lavorare ci sa dare indicazioni preziose. Ha instaurato un bel rapporto con il gruppo, ma lo stesso posso dire anche di coach Gianluca Micozzi che ci ha allenato nella passata stagione e che continuerà a guidare le giovanili del settore maschile in questa annata”.