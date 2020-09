Volley Club Frascati, l’Under 19 affidata a De Gregorio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Ha iniziato la sua quarta stagione al Volley Club Frascati dove, da sempre, ha “curato” la crescita degli atleti ed atlete più piccole. Nella prima annata post-lockdown, Luca De Gregorio avrà anche un altro incarico: la società gli ha affidato la guida tecnica della nuova Under 19 e l’allenatore mostra tutta la sua soddisfazione. “Devo ringraziare il presidente Massimiliano Musetti e tutto il club per la fiducia dimostratami: serviva un tecnico per quel gruppo e non mi potevo tirare indietro. Torno ad allenare anche le ragazze più grandi, ma non lascerò certamente quelle più piccole che sono la mia grande passione”. De Gregorio presenta più nel dettaglio il gruppo Under 19 del Volley Club Frascati: “Ci sono tre o quattro elementi della vecchia Under 18 Eccellenza e il grosso del gruppo della vecchia Under 18 territoriale che l’anno scorso era allenata da Riccardo Vitozzi. Assieme alla società stiamo valutando quale sia la categoria più adatta per queste ragazze, se quella d’Eccellenza o quella territoriale: chiaramente le prospettive sarebbero diverse a seconda della difficoltà del campionato e quindi al momento è presto per parlare di obiettivi”. L’allenatore spiega che tipo di lavoro porterà avanti con queste ragazze: “Dal punto di vista tecnico, a questa età, le atlete sono ormai formate. Dal punto di vista tattico, invece, penso che si possa lavorare tanto. Comunque il gruppo si allena assieme dallo scorso 24 agosto e ha dimostrato di avere una buona predisposizione al sacrificio e tanta voglia di migliorare”. Le gare ufficiali sono lontane: “I campionati inizieranno a novembre inoltrato e quindi c’è tempo. Vorrei ringraziare sia Francesco Romanini che Flavia Mola che seguono i gruppi Under 15 e Under 17, ma mi stanno dando un grande supporto anche con questo gruppo. Le migliori atlete di queste selezioni potranno fare un’ulteriore esperienza con la serie D e questo rappresenterà per loro un bagaglio tecnico prezioso”.