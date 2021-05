Volley Club Frascati, Ferraioli e l’Under 17 maschile: “Vogliamo provare ad arrivare in fondo”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il settore maschile del Volley Club Frascati continua a crescere e a togliersi soddisfazioni. Tra le squadre più promettenti di questa annata tormentata dal Covid c’è indubbiamente l’Under 17 territoriale maschile di coach Gianluca Micozzi che proprio da qualche ora ha ottenuto la matematica certezza del primo posto nel girone di prima fase dopo il successo per 2-1 nello scontro diretto contro la Kk Eur. “Abbiamo giocato una buona partita – dice il centrale classe 2004 Davide Ferraioli - Forse nel primo set ci è mancato qualcosa a livello di concentrazione e gli avversari hanno vinto il set, ma poi la squadra si è ripresa ed è andata a conquistare una vittoria pesante”. Il gruppo tuscolano è conscio delle sue possibilità: “Siamo partiti con la ferma intenzione di arrivare al primo posto di questa prima fase – dice Ferraioli – Al tempo stesso vogliamo fare il massimo anche nella prossima seconda fase e cercare di arrivare fino in fondo”. D’altronde il gruppo si conosce bene ed è collaudato: “Siamo coesi e fiduciosi nei nostri mezzi. Abbiamo un ottimo feeling con coach Micozzi che sa come spronarci”. Il girone di seconda fase dell’Under 17 maschile del Volley Club Frascati comprende Pianeta Volley Aprilia Team, Appio, Tor Sapienza e ancora Kk Eur con i tuscolani che dovrebbero esordire martedì 25 maggio (ma la data è da confermare). La filosofia del club del presidente Massimiliano Musetti è molto ben rappresentata dallo stesso Ferraioli che, oltre a giocare con l’Under 17, fa parte del gruppo dell’Under 19 e ha fatto più volte capolino nella serie D di coach Orazio Speranza. “Già l’anno scorso avevo fatto qualche presenza e questa per me è una grande opportunità di crescita – dice Ferraioli – Ho iniziato a giocare a pallavolo quasi cinque anni fa proprio qui a Frascati e tra i miei compagni di allora c’era anche Jacopo Mengoni con cui continuo a giocare tuttora e con cui ormai siamo molto amici”.