Volley Club Frascati, il bilancio di De Gregorio: “Annata positiva"

Frascati (Rm) – Sta per concludersi la stagione dell’Under 19 femminile territoriale del Volley Club Frascati. Le ragazze di coach Luca De Gregorio dovranno fare le semifinali e la finale per un piazzamento tra il quinto e l’ottavo posto della categoria: il primo appuntamento è programmato per venerdì prossimo sul campo del Green Volley, ma inevitabilmente l’allenatore e il gruppo frascatano hanno ancora negli occhi la sfida dei quarti di finale persa in casa del Valcanneto per 2-0 (27-25 e 26-24) che è costata l’eliminazione. “La trasferta scomoda non ha inciso, ma quello che ha pesato di più per le nostre ragazze è stato il fattore mentale – dice De Gregorio – Il primo set lo abbiamo giocato molto bene nel complesso, mettendo in difficoltà il libero avversario, ma pagando a carissimo prezzo sia il “solito” calo di concentrazione che questa squadra ha spesso avuto, sia le sette battute sbagliate, poi ai vantaggi è mancata la necessaria lucidità. Nel secondo set le ragazze sono ripartite bene, andando anche a +6, poi c’è stato un altro black out e le avversarie hanno rimontato fino al punto a punto finale in cui ci è mancata freddezza. Principalmente ciò che ci ha fatto difetto è stata la poca attitudine a giocare certe partite, ma tecnicamente questa squadra valeva di sicuro un posto tra le prime quattro e il Valcanneto era alla nostra portata”. Tracciando un bilancio di questa annata particolare, il tecnico non riesce ad essere totalmente soddisfatto: “La stagione è positiva, ma rimane tanto rammarico per come si è conclusa. Un gruppo validissimo che magari mancava un po’ di tecnica di fondo che nelle situazioni difficili aiuta molto, ma va anche ricordato che alcune ragazze sono entrate nel giro della serie D e questo è motivo di soddisfazione. Ora finiamo al meglio queste due gare ufficiali e poi penseremo alla prossima annata”.