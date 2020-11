Volley Club Frascati, Cerro: “Trovato staff tecnico e club davvero organizzati”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ uno dei volti “nuovi” dello staff tecnico del Volley Club Frascati. In realtà Simone Cerro già l’anno scorso aveva guidato l’Under 16 del Città di Frascati, con cui c’era una strettissima collaborazione. In questa stagione il club del presidente Massimiliano Musetti gli ha affidato il gruppo del minivolley e una delle due Under 13 (quello con le atlete nate tra il 2008 e il 2010) da portare avanti assieme a Luca De Gregorio. “Sono contento della stima che mi ha dimostrato la società e della positiva unione di intenti che si è creata all’interno dello staff tecnico. Conoscevo il presidente Musetti di nome da diverso tempo e ricordavo addirittura qualche sua partita da giocatore ai tempi della serie A2 e della B, poi ho giocato con l’attuale direttore sportivo Alessio Graziani e con l’altro tecnico Orazio Speranza, ma ho anche fatto il corso di allenatore di secondo grado assieme a Flavia Mola. Insomma è stato semplice per me inserirmi in un contesto di questo tipo”. Cerro spende parole importanti sia sul gruppo che ha allenato fino all’anno scorso sia su quelli che gli erano stati affidati quest’anno. “Mi fa piacere vedere tante ragazze della “vecchia” Under 16 del Città di Frascati che stanno continuando a fare il loro percorso nell’attuale Under 17 promozionale allenata attualmente da Leonardo Camilli. Per quanto riguarda i piccolini, c’è dispiacere per lo stop a cui sono state costrette le bimbe del minivolley che hanno dimostrato nelle prime settimane di essere molto ricettive, pur avendo pochissima esperienza pallavolistica. Anche nell’Under 13 ci sono ragazze molto interessanti dal punto di vista tecnico: con Luca De Gregorio siamo convinti che possano regalarci soddisfazioni importanti”. Per Cerro non è la prima esperienza con ragazzine così piccole: “I miei primi passi da allenatore li ho fatti ad Albano dove ho condotto un gruppo di bambine per tre anni portandole fino all’Under 14. Poi sono stato successivamente a Marino e a Frascati dove ho allenato gruppi di ragazze più grandi”.