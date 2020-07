Volley Club Frascati, c’è Speranza per la serie D maschile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Un colpo importante e al tempo stesso un graditissimo ritorno. Il Volley Club Frascati ha annunciato il nome dell’allenatore della nuova serie D maschile nel primo anno post-Covid. Sarà Orazio Speranza, nome molto noto agli appassionati di pallavolo frascatani: da atleta fu protagonista del miglior Volley Club Frascati della storia, quello che vinse il campionato di B1 e giocò per un paio di stagioni in serie A2. Di quel gruppo faceva parte anche l’attuale presidente frascatano Massimiliano Musetti, mentre successivamente si aggregò l’attuale direttore sportivo Alessio Graziani. “Per me è un ritorno a casa – dice Speranza – Arrivai a Frascati nel 1986 in una squadra formata dalla vecchia guardia dei vari Muccioli, Ronchetti e di tanti altri ancora, poi in totale ho giocato per circa quindici anni nel club tuscolano e tra l’altro ho preso anche moglie qui (vale a dire Francesca Splendori, tra l’altro anche lei ex giocatrice nel club tuscolano per tanti anni, ndr). Con vero piacere torno a difendere questi colori”. Speranza arriva da due anni molto buoni col Fiumicino in serie C: “Sono stato bene, la società aveva solide fondamenta e sono state due stagioni positive. Il passo indietro a livello di categoria? Non è assolutamente un problema: ho allenato in serie D quattro anni fa vincendo il campionato con la Roma Otto e tra l’altro qui ho ritrovato anche alcuni ragazzi di quell’annata. Il progetto che il presidente Musetti mi ha prospettato è molto interessante: ci sono ragazzi Under 17 molto validi che faranno anche il campionato Under 19 e visti i tanti impegni conterò sulla preziosa collaborazione di coach Gianluca Micozzi. Qui a Frascati c’è un bel bacino, una bella struttura e tutte le condizioni per fare bene. L’idea della società è di riportare il settore maschile ai fasti di una volta e comunque ad un livello importante come è attualmente quello femminile, anche dal punto di vista dei campionati giovanili”. La chiusura è sulle prospettive della serie D maschile del Volley Club Frascati: “Il gruppo sarà mediamente molto giovani, ci saranno un paio di innesti di esperienza per fare un campionato di qualità e per fare crescere i nostri ragazzi. Sono fiducioso che si possa fare una stagione importante”.