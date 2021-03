Volley Club Frascati, bell’esordio dell’Under 13 femminile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Era un anno che non potevano “sfogarsi” sul campo per una partita ufficiale. Ma l’Under 13 femminile del Volley Club Frascati (uno dei due gruppi che giocano nel campionato di categoria) si è fatta trovare pronta all’appuntamento arrivato domenica scorsa. Le piccole frascatane hanno piegato per 2-1 (24-26, 25-18 e 25-22) l’Italo Svevo nel match disputato tra le mura amiche. “Sono stato davvero molto contento della prestazione delle nostre ragazze – dice coach Luca De Gregorio – Sono entrate in campo con una convinzione nettamente maggiore rispetto allo scorso anno, sarà stato anche per la tanta voglia di giocare dopo un anno di stop. Inoltre questo gruppo gioca sotto età in questa categoria (il capitano, Chiara Ciarciaglini, è una delle 2010 della squadra ndr), ma anche al cospetto di avversarie più grandi le ragazze hanno fatto davvero una buona gara: non mi aspettavo nemmeno io una risposta di questo tipo, sono stato positivamente sorpreso”. De Gregorio parla più nello specifico della conformazione di questo gruppo: “Molte di loro hanno fatto (con buoni riscontri, ndr) l’Under 12 nella scorsa stagione e al momento del blocco erano terze in classifica. Quest’anno si è aggiunta qualche nuova ragazza, ma in generale questo gruppo si allena con grande disponibilità e tanta voglia di crescere. Basti pensare che nelle ultime due settimane prima dell’esordio hanno accettato di fare quattro allenamenti e in quest’ottica va sottolineata anche la disponibilità delle famiglie”. Il prossimo appuntamento per loro arriverà il 27 marzo quando ci sarà il derby con l’altro gruppo del Volley Club Frascati. “Le altre ragazze sono più grandi e hanno un percorso pallavolistico più lungo alle spalle. Per loro l’obiettivo stagionale è di arrivare almeno nella semifinale della categoria, mentre queste più piccole sarebbe un grande risultato riuscire ad approdare alla seconda fase”.