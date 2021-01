Volley Club Frascati, Armao: “L’avvio della C? Magari è un segnale”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La serie D maschile del Volley Club Frascati “morde il freno”. Il gruppo di coach Orazio Speranza, fermo come tutti quelli “over” di pari categoria (e anche inferiori), è in attesa di un segnale dalla Federazione che recentemente ha dato il via libera all’inizio del campionato di serie C, il massimo torneo regionale che scenderà in campo nel week-end del 13 e 14 febbraio. “Magari può essere un segnale positivo pure per le altre categorie e quindi anche per la nostra - dice il palleggiatore classe 2001 Davide Armao - Intanto speriamo di poterci tornare ad allenare al più presto e poi incrociamo le dita anche per l’eventuale inizio del campionato, ovviamente con una formula particolare visti i mesi che abbiamo perso finora per giocare”. Il Volley Club Frascati ha allestito un gruppo competitivo: “La squadra è cambiata molto rispetto alla passata stagione – dice Armao – Sono arrivati atleti di esperienza che, tra l’altro, avrebbero potuto aiutare il percorso di crescita di noi giovani. Nei primi periodi di allenamento la squadra dimostrava di avere tanta qualità e anche un buono stato di forma, poi purtroppo è arrivato lo stop e da qualche settimana mi sto allenando a casa da solo. Ma la passione è grande e non è stata intaccata da questa strana situazione”. Per il giovane palleggiatore si tratta del secondo anno nel club tuscolano: “Mi trovo bene in questo ambiente e anche il presidente Massimiliano Musetti è sempre disponibile. Inoltre già col gruppo della passata stagione, composto da diversi giovani, ero riuscito a trovare un buon feeling e quest’anno avevo iniziato allo stesso modo”. Tra i cambiamenti di quest’anno, anche quello del neo tecnico Orazio Speranza: “Il coach è stato un atleta di alto livello e tra l’altro ha giocato nel mio ruolo, quindi può darmi tantissimi consigli preziosi per la mia crescita tecnica. Il mio obiettivo è quello di migliorare sempre e di allenarmi duramente per riuscirci”.