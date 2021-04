VIDEO | Formula E, la Sindaca Raggi al circuito dell'Eur: "Non possiamo fermare attività"

Anche la sindaca Virginia Raggi ha voluto fare una visita all’Eur in occasione del primo round del campionato di Formula E, che resta a Roma anche per il quarto round, domenica.

Accompagnata dal marito e dal figlio, Raggi ha fatto un tour nella zona garage nel primo pomeriggio di sabato, osservando i tecnici dei team al lavoro e accettando di posare per alcune foto con gli operatori coinvolti nella gigantesca macchina che ha trasformato l’Eur in un “villaggio” dedicato allo sport e alla mobilità elettrica.

“Per adesso sta andando tutto bene, quest’anno non c’è pubblico per l’emergenza covid ma tutto l'ambiente è fatto come una bolla, si entra solo dopo avere fatto il tampone. In questo momento noi non possiamo fermare tutte le nostre attività, dobbiamo imparare a convivere con virus e nuove regole e questo ci consente di ricominciare e ripartire, avere possibilità di ospitare questa gara doppia è per noi un momento importante, significa che siamo in grado di rispettare le regole”.

Raggi, che ha anche percorso il circuito dell’Eur nei panni di “co-pilota” divertendosi tra curve e accelerazioni, ha commentato l’ipotesi apertura degli stadi: “Su questo dovrà decidere il Cts insieme con il governo - ha chiarito - Credo che progressivamente prenderanno le decisioni più adeguate nel rispetto ferreo delle regole. L’ho detto tante volte anche per i ristoratori: quando riapriranno è opportuno farlo anche in orario serale, perché le stesse regole da rispettare a pranzo possono essere rispettate a cena e debbono presiedere anche l’apertura in orario serale, così il settore può iniziare a partire”.

“Con la bella stagione sarà possibile mettere i tavolini all’esterno - ha concluso la sindaca - Noi abbiamo prorogato la possibilità per tutto il 2021, questo significa far ripartire piano piano settori che diversamente sarebbero schiacciati dalla crisi e non ce lo possiamo permettere”.