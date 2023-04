VIDEO | Internazionali di tennis di Roma, la presentazione: "Sarà l'edizione dei record"

Il parco del Foro Italico si prepara ad accogliere l’80esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia. La presentazione del torneo nella tarda mattinata di oggi, venerdì 29 aprile, nella sala delle Armi (ex accademia della scherma) che, tra le altre cose, rappresenta novità e rinascita intono a quella che punta ad essere un festa dello sport più bella di sempre. Alla conferenza stampa hanno preso parte il presidente della Federazione italiana tennis e padel Angelo Binaghi, il ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’amministratore delegato di Bnl e responsabile gruppo Bnp Paribas in Italia Elena Goitini e il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli.

Quella in programma dal 2 al 21 maggio sarà la prima edizione del torneo romano con l’upgrade: tre settimane di gare, oltre 300 match, il doppio dei campioni in azione, all’interno di un sito più grande, più bello e funzionale. Per la tredicesima volta consecutiva il torneo, organizzato dalla FITP e da Sport e Salute e con il sostegno del Title Sponsor BNL, si giocherà con la formula combined, ma con l’epocale novità dell’upgrade: il numero dei giocatori e delle giocatrici nei tabelloni ATP 1000 e WTA 1000 salirà, infatti, a 96 unità. La previsione è quella di superare le 300 mila presenze e il primato di oltre 16 milioni di euro di incasso registrato nel 2022. Una cifra che ha consentito alla FITP di donare oltre 160.000 euro alla Federazione Tennis Ucraina: un impegno concreto contro la guerra per cui sono giunti i ringraziamenti ufficiali dell’ITF.

Le entry list assicurano il solito grande spettacolo: i primi dieci giocatori della classifica ATP e le prime 70 giocatrici della classifica mondiale WTA hanno confermato la loro partecipazione al torneo, a cominciare dai campioni in carica Iga Swiatek e Novak Djokovic. Gli azzurri ammessi di diritto nei tabelloni principali sono otto: Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto. e Jasmine Paolini nel main draw WTA; Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato nel main draw ATP.

Altra novità, il restyling del Foro italico. Per la prima volta i tennisti entreranno nelle aree abitualmente destinate ai nuotatori (spogliatoi, players lounge, palestra, ristoranti e aree relax) permettendo così al site romano di svilupparsi su un’area totale di 125.000 metri quadrati. Ci sono 17 matchpractice courts, con Campo centrale, Stadio Nicola Pietrangeli, Grand Stand Arena e il nuovissimo campo numero 12 a indossare i panni di campi principali e televisivi. Il ponte sospeso, una delle migliorie più belle, moderne e impattanti del ‘nuovo Foro’, permetterà ai tennisti di passare dall’area delle piscine alla zona loro dedicata all’interno del Centrale.

Per quanto riguarda i sorteggi la Città Eterna dica sua parte: Il Colosseo e la Scalinata di Piazza di Spagna. Domenica 7 maggio al Parco del Colle Oppio, con vista sul magnifico Anfiteatro Flavio saranno svelati gli accoppiamenti del tabellone WTA 1000. Il giorno successivo, davanti alla scalinata più fotografata al mondo, sarà svelato il main draw del torneo ATP 1000.