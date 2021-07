La Mourinho-mania contagia tutti i romanisti: tripudio giallorosso per lo SpecialOne

Festa grande per i tifosi della Roma nel giorno dell'arrivo nella Capitale di Josè Mourinho. Lo Speciale One dopo essere sbarcato a Ciampino con un volo privato dal Portogallo ha raggiunto Trigoria tra due ali di folla. Il tecnico ha salutato i tifosi dal finestrino dell'auto prima e poi dalla terrazza del centro sportivo. Grande lavoro delle forze dell'ordine, che a stento sono riuscite a contenere l'entusiasmo dei tifosi, tutti assembrati sotto il centro Fulvio Bernardini ad omaggiare il nuovo Messia.

Lo Special One ha mandato baci e ha più volte mostrato la sciarpa giallorossa ringraziando i tantissimi ragazzi accorsi ad applaudirlo. Tanti i cori e gli applausi per il nuovo allenatore della Roma. Poco prima, sul suo profilo Instagram aveva diffuso un altro video mentre si allontanava dall'aeroporto: "Grazie mille, grazie di cuore. Daje Roma". Questo il messaggio del nuovo tecnico della Roma.

La giornata, per molti tifosi della Roma è iniziata la mattina presto. Circa in 300 hanno raggiunto l'aeroporto di Pastine, a Ciampino, con lo Special One che dai suoi canali social, invece, scandiva il countdown prima del suo arrivo. "Siamo qui per un sogno chiamato Mourinho", "Sono venuto con i mezzi da Guidonia Montecelio", raccontano i tifosi tra un coro e l'altro. Un entustiamo che a Roma, sponda giallorossa, non si vedeva da anni. E qualcuno mormora: "Ciampino porta bene, l'anno dello Scudetto mi ricordo che tornarono da Genova dopo una vittoria. Porta bene".

Un entusiamo alle stelle tanto che Mourinho diventa anche Papa. Almeno in uno striscione. "HabeMOUs Papam", con il disegno dell'ex Tottenham vestito di bianco e lo stemma della Roma. Lo striscione, protagonista della piazza, davanti al quale si alternano i tifosi per un selfie, è opera di Riccardo: "Sono romano, romanista ma soprattutto tifoso di Mourinho. In 11 anni l'ho seguito a Manchester, a Londra e a Madrid. Averlo qui per me è la realizzazione di un sogno".

Il video dal profilo Instagram di José Mourinho