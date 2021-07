VIDEO | Euro 2020, Roma si tinge d'Azzurro: maxi tricolore e cinquemila palloncini su Piazza del Popolo e Fori

Spettacolo in centro durante l'inno di Mameli, dopo la vittoria per 2-1 sul Belgio caroselli fino a notte fonda in tutta la città

Roma si tinge d’Azzurro. E’ stata grande, seppur a distanza, la spinta dei tifosi per l’Italia impegnata nei quarti di finale di Euro2020 contro il Belgio, tra le nazionali più temibili del torneo. Già ore prima della partita la fan zone di Piazza del Popolo ha iniziato a riempirsi di sostenitori: bandiere tricolori, maglie azzurre, le immancabili trombette.

Italia-Belgio: Piazza del Popolo si tinge d’Azzurro

Emozione e comprensibile tensione prepartita, poi a ridosso del fischio d’inizio lo spettacolo che ha conquistato il cuore di Roma: durante l’inno nazionale oltre 500 metri quadri di tricolore e cinquemila palloncini azzurri hanno colorato Piazza del Popolo e i Fori Imperiali. L’inno di Mameli cantato a squarciagola, l’urlo per caricarsi prima del match.

L’Italia batte il Belgio: Roma in festa, caroselli in tutta la città

La prova magistrale degli Azzurri guidati da Roberto Mancini ha messo tutti d’accordo, scacciato le ansie dopo l'opacità della performance contro l'Austria: il boato al 14’ quando Bonucci si inserisce tra le linee della difesa belga e batte Courtois. L’urlo strozzato in gola, var e la giusta segnalazione del fuorigioco di Chiellini sul tocco precedente. Donnarumma blinda la porta. Barella porta gli Azzurri in vantaggio con un gol strepitoso: incursione in area su assist di Verratti, il destro potentissimo per l’1-0 dell’Italia sul Belgio. Il raddoppio arriva con una prodezza di Insigne, destro a giro su cui il portiere nulla può. Il Belgio accorcia le distanze dal dischetto con Lukaku, su rigore generoso concesso dall’arbitro Vincic.

Squadre negli spogliatoi, in piazza si guardano e riguardano le immagini dei primi 45 minuti: gol e quel fallo fischiato allo scadere che ha rimesso gli avversari in gioco. Ma il secondo tempo dice sempre Italia. La Nazionale Azzurra gioca, domina e argina gli avversari. Spinazzola salva sulla linea scongiurando il pareggio, uscirà 20 minuti dopo per infortunio. Recupero fiume, ma al 95’ l’arbitro dice che può bastare così: Italia-Belgio, 2-1. Gli Azzurri volano a Wembley, in semifinale contro la Spagna.

A Roma inizia la festa. Caroselli in tutta la città: da Ponte Milvio all’Eur, passando per quartiere Trieste e San Giovanni. Clacson impazziti, tricolori dai balconi, bandieroni esposti su motorini e auto in corsa. Trombette ovunque. L’Italia ci crede.