VIDEO | È qui la festa, Roma "accompagna" gli Azzurri al Quirinale. Le immagini

Continua la festa italiana a Roma. Dopo i caroselli della notte e l'arrivo della Coppa oggi a Fiumicino, nel pomeriggio la Nazionale azzurra guidata da Roberto Mancini ha lasciato l'Hotel Parco dei Principi in pulmann per dirigersi al Quirinale per l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi a seguire a Palazzo Chigi per l'incontro con il Premier Mario Draghi.

A scortarli le auto della polizia di Stato. Tante persone fuori dall'hotel, che hanno accompagnato gli azzurri con cori, applausi e foto. Per via delle normative covid non sarà possibile fare una sfilata con il pulmann scoperto per evitare assembramenti, ma l'entusiasmo resta alto. Qui Quirinale anche il tennista romano Matteo Berrettini finalista a Wimbledon. Sulla piazza a salutarli un gruppo di tifosi di tutte le età.