Derby, Caicedo esalta i tifosi della Lazio: la festa nello spogliatoio è virale

Felice Caicedo sa come esaltare i tifosi della Lazio. Ieri non ha segnato e non è stato neanche tra i principali protagonisti, ma nel post derby, dopo la trionfale vittoria per tre a zero, è stato lui a far esplodere la gioia virtuale dei supporter biancocelesti. I suoi video su twitter sono infatti diventati virali: "Avanti Lazio, famoje tre gol", canta lo spogliatoio, ubriaco di gioia. E così, dopo amami o faccio un Caicedo, il panterone è ancora il tormentone post derby.

Fonte video twitter Felipe Caicedo.