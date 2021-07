VIDEO | Gli Azzurri sbarcano a Roma con la coppa, Mancini e Chiellini alzano il trofeo: tifosi in festa

Chiellini è sceso con tanto di corona in testa e Coppa in mano, mentre Leonardo Bonucci era avvolto nel tricolore

Delirio Azzurro a Fiumicino quando l'Italia è tornata da Londra con la coppa di campione d'Europa. E a scendere per prima dall'aereo, alzata dal ct Roberto Mancini e dal capitano Giorgio Chiellini, è stata proprio la Coppa. Poi via via tutti gli eroi di Wembley. Ad attenderli c'erano centinaia di tifosi che hanno sventolato le bandiere, cantando e saltando.

Squadra in pullman e via verso l'albergo, dove hanno trovato altre centinaia di persone in festa. Chiellini è sceso con tanto di corona in testa e Coppa in mano, mentre Leonardo Bonucci era avvolto nel tricolore. Cori per tutti, a cominciare da Gigio Donnarumma. Ora qualche ora di riposo. Poi nel pomeriggio la cerimonia al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il video di Adr e dell'agenzia Dire