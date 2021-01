VIDEO | Calafiori e Mancini della Roma consegnano calze della Befana ai bimbi di Tor Bella Monaca

Calze della befana consegnate direttamente dalle mani dei calciatori Gianluca Mancini e Riccardo Calafiori. Questo il regalo per un centinaio di bambini di Tor Bella Monaca nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 gennaio, nei locali della Scuola della pace.

Iniziativa voluta e organizzata dal primo municipio di Roma nell’ambito del Patto di comunità, insieme alla Comunità di Sant’Egidio e in collaborazione con l’As Roma tramite la sua fondazione Roma Cares e la Libreria Booklet Le Torri.

“Abbiamo collaborato con queste realtà di Tor Bella Monaca durante il lockdown con la consegna dei pacchi alimentari ed oggi siamo contenti di essere tornati per la Befana - spiega Sabrina Alfonsi, presidente del primo municipio -. Non dobbiamo più vedere Roma come il centro e le periferie, ma come una città policentrica e polifunzionale”. Presente all’iniziativa anche Leonardo Bocci.