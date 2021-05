Roma, è Mourinho-mania: a Campo de' Fiori una "via" per lo Special One

Dopo il murales, la pizza e la birra, gli è stata dedicata anche una via, poco distante da Campo de' Fiori, in via dei Chiavari. Il suo arrivo a Roma è previsto ai primi di giugno, i tifosi non vedono l'ora. Nella Capitale è già José Mourinho mania.

Lo Special One è atteso in città come il salvatore del ciclo nero della Roma. A pochi passi da Campo de' Fiori, via dei Chiavari 25 è stata ribattezzata via José Mourinho, in onore del portoghese. L'ideatore di questo ultimo messaggio è, secondo quanto si apprende, un tifoso romanista e proprietario di un negozio del quartiere. E già molti tifosi si sono fatti un selfie ricordo sotto la via. La scritta, incollata come un poster, è una goliardata temporanea ma rende bene l'idea di quanto Mou sia atteso a Roma e di come le aspettative dei tifosi giallorossi siano enormi.